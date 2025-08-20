“La Joya” va por la revancha en EEUU

Guillermo “La Joya” Andino (34) va por la revancha. El púgil posadeño afrontará este sábado un nuevo desafío internacional, cuando enfrente al cubano Carlos “El Demoledor” Romero (27), en lo que será su segunda presentación fuera del país en lo que va del año.
El combate tendrá como escenario el icónico Miccosukee Indian Gaming Resort de Miami, en el estado de Florida, y será uno de los enfrentamientos de semifondo previos al choque más esperado de la noche, que enfrentará al estadounidense Jeremiah Milton con el armenio Murat Gassiev.
“Será una pelea a ocho rounds, válida por el ranking mundial. Vengo de hacer una buena pelea en Alemania, que para mí era un empate. Lo cierto es que eso me abrió muchas puertas”, subrayó Andino a El Deportivo, respecto a su última presentación, en junio último en Hamburgo, con derrota por puntos ante el bosnio Damir Beljo.
Así las cosas, lo positivo para el misionero es que será su segunda presentación en el extranjero en lo que va del año. “Es una velada grande y toca ir de vuelta a Estados Unidos. Voy bien entrenado, siempre con el objetivo de buscar mi primera victoria en el exterior, me está yendo bien y le estoy metiendo muchas ganas, hay que estar a la altura de estos rivales”, sintetizó Guille, quien ya peleó en ese país en septiembre de 2023, con derrota ante el cubano Lenier Pero.
“Voy con mentalidad positiva y muchas ganas de boxear. Sin dudas, es un rival duro, fuerte, con trayectoria, pero yo tengo lo mío. Vamos a trabajar el combate con inteligencia y buenas combinaciones para llevarlo hacia mi campo”, reflexionó Andino respecto a Romero, quien ostenta un récord profesional de 16 triunfos (11 por nocaut) y dos derrotas (1 por KO).
Guille -quien agradeció tanto el apoyo de Lisandro Benmaor, presi del IPS, como de la Policía de Misiones- acumula un registro de 20 victorias (6 por KO) y 11 caídas (9 por la vía rápida). La cuenta pendiente es obtener esa primera victoria fuera del país que, por el momento, sigue siendo esquiva.<
Fuente: Primera Edición.
