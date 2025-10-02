“El Terrible” Flores defenderá su título ante Quintana en España

El próximo sábado, el boxeador misionero Ismael “El Terrible” Flores defenderá su título Iberoamericano WBA de la categoría Superwelter ante el mexicano Oliver “El Monaguillo” Quintana en Badía del Vallés, España. El evento, organizado por el Team Solé, contará con varios combates profesionales.
Flores aseguró llegar en óptimas condiciones tras intensos entrenamientos. Con un récord de 6-1-1 y 11 nocauts, se enfrenta a un rival experimentado con 23 victorias y 16 KO. “Es fuerte, tira para adelante y tiene una derecha potente, así que debemos cuidarnos”, comentó.
El misionero también proyecta sus aspiraciones mundialistas: “Defendiendo el título de buena manera me posicionaría para tener chances de ir por un cinturón mundial. Hay que estar preparados, porque esa oportunidad puede llegar en cualquier momento”.
