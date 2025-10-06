Ismael Flores noqueó a Quintana

El pasado sábado, en el Pabellón Municipal de Badía del Vallés (España), el misionero afincado en Barcelona
Ismael Flores (17-1-1, 12 KO) noqueó en el noveno asalto al mexicano Oliver Quintana (23-5, 16 KO) en velada organizada por Team Solé ante más de mil espectadores. El argentino sigue acumulando triunfos en su búsqueda de una
oportunidad para disputar un mundial.
«El Terrible» Flores demostró valía en un combate contra un buen rival que se mantuvo hasta el noveno de los diez asaltos del combate.
El argentino presionó durante todo el enfrentamiento a su contrincante, dominando el centro del ring y llevando los intercambios a la corta distancia. El duelo se tuvo que parar en algunos momentos por cabezazos involuntarios de Quintana y por resbalones de ambos boxeadores por la humedad que se acumulaba en el suelo del ring.
Flores volvió a demostrar su fuerte pegada mandando a la lona en cuatro ocasiones al mexicano, una en el séptimo y tres en el noveno, siendo la cuarta la definitiva. El argentino castigó a Quintana con su presión, los golpes al cuerpo y los volados de derecha que mermaron mucho el aguante del mexicano.
Ismael acumula cinco victorias seguidas antes del límite, todos sus combates en 2024 y 2025 no han llegado
al final.
«El Terrible» retuvo con esta sólida victoria un cinturón intermedio WBA, el Iberoamericano, del peso superwélter.
Fuente: Espabox.com
Comentarios recientes