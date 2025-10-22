Mega velada boxística en Nú Porá

Una vez más las luces del ring del Polideportivo «Isabelino Ortíz» del barrio Ñú Pora de Garupá volverán a encenderse el próximo sábado 25 del corriente para albergar un mega espectáculo boxístico en el cual se anuncia una cartelera con dieciséis peleas amateur con mla organización del Team “Puma” Toledo.
El crédito local Agustín Martins, representante de la Academia Scorpion Gym, cruzará guante con Joaquín “El Junior” Rodríguez de Virasoro (Corrientes), en categoria medianos.
En tanto, otros de los atractivos combates tendrá frente a frente al ascendente posadeño Ariel “El Tigre” Cañete, respresentante del Paredes Team, y el paraguayo Gabriel “El Rompe Huesos” Duarte, en Welter.
Mientras que en la preliminares harán sus presentaciones los integrantes de la escuela boxística del Puma Toledo (foto), Santiago Morel (ante Gonzalo Barrios), Míca Ayala (Iara Custodioro) y Ruth “Puños de Acero” Schumann (Mariana “La Explosiva” Alegre).
Las escuelas que particiarán de la velada serán: Tati Polo (Posadas), Team Modesto Rodríguez (Virasoro), Box Roque Reyes (San Javier), Team GULI Zarate (San José), Team Mareco (Posadas), Team Pilco (Aldo Reté), entre otros.
Las entradas tendrán un costo de 6 mil pesos (anticipadas); mientras que en ventanillas se abonarán 8 mil.
Cartelera
Lugar Polideportivo Isabelino Ortiz (Ñu Pora)
1- Brian Curvello vs, José Vera
Categoría: Pluma: 56 kg
2- Leonel Broemser vs. Santiago Meza
Ligero: 62 kg
3- Emanuel Mena vs. Enzo “El Chino” Agüero
Ligero: 60 kg
4- Cristian Franco vs. Santiago “El poderoso” Salazar
Welter: 69 kg
5- Santino Enrique vs. Jorge Arce
Ligero: 60 kg
6- Santiago Morel vs. Gonzalo Barrios
Ligero: 60 kg
7- Lautaro Llanes vs. César “Charly” González
Ligero: 60 kg
8. Francisco Junes vs. Fernando Cabrera
Pluma: 56
9-. Lautaro Ayala vs. Esteban Ferreira
Welter: 69 kg
10-. Emanuel Piñeiro vs. Maxi Mareco
Semipesado: 80 kg
11-. Rodrigo Villalba vs. Emanuel Bodni
Semipesado: 80 kg
12-. Ruth “Puños de Acero” Schumann vs. Mariana “La Explosiva” Alegre
Pluma: 58 kg
13- Diego “La Furia” Sosa vs. Rodrigo Bianchi
Ppluma: 57 kg
14- Míca Ayala vs Iara Custodioro: 59 kg
Ligero 60 kg.
Semifondo
15-. Ariel “El Tigre” Cañete vs. Gabriel “Rompe Hueso” Duarte
Welter: 69 kg
Fondo
16- Joaquín “Junior” Rodríguez vs. Agustín Martins
Medio mediano 75 kg
Fuente: Primera Edición.
