El fútbol playa llegará muy pronto a Misiones

Martes 26: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre (1) vs OTC (1), tercer partido por los play offs del Clausura de la Liga Provincial de Mayores, en Mitre. Miércoles 27: Básquetbol. 21.30 hs. Tirica (1) vs Tokio (1), tercer partido por los play offs del Clausura de la Liga Provincial de Mayores, en Eldorado. Sábado 30: Fútbol. 17.00 hs. La Picada (0) vs Atlético Posadas (2), partido de vuelta por el Clausura “Servando Menor” de la Liga Posadeña de Fútbol, en La Picada.