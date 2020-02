Mariela Delgado quedó relegada en la Omnium

Martes 28: Básquetbol. 21.30 hs. Tiro Federal vs OTC, por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, en Morteros, Córdoba. Sábado 1: Fútbol. 18.00 hs. Douglas Haig vs Crucero del Norte, por la 17° fecha del Federal A, en Pergamino. Domingo 2: Fútbol. 17.00 hs. Nacional vs Guaraní Antonio Franco, en Puerto Piray y Sporting vs Atlético Posadas, por la 1° fecha del Federal Amateur.