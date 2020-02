Boca Unidos buscó el empate y regresó derrotado

Miércoles 5: Básquetbol. 21.00 hs. Sportivo América vs OTC, por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, en Rosario. Viernes 7: Básquetbol. 21.30 hs. Deportivo Norte vs OTC, por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, en Armstrong (Santa Fe). Sábado 8: Fútbol. 17.00 hs. La Picada vs Sporting, por la 2° fecha del Regional Federal Amateur, en Villa Cabello. Domingo 9: Fútbol. 17.00 hs. Timbó vs Nacional de Puerto Piray, por la 2° fecha del Regional Federal Amateur, en Jardín América. Domingo 9: Fútbol. 17.30 hs. Crucero del Norte vs Boca Unidos de Corrientes, por la 18° fecha del Federal A, en el “Andrés Guacurarí”.