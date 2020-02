Guaraní venció a Nacional y quedó a un paso

Miércoles 19: Fútbol. 17.00 hs. Atlético Posadas vs La Picada, por la 3° fecha del Regional Federal Amateur, en Atlético Posadas. Miércoles 19: Básquetbol. 22.00 hs. Independiente BBC vs OTC, por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, en Santiago del Estero. Viernes 21: Básquetbol. 22.00 hs. Salta Basket vs OTC, por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, en el polideportivo Delmi de Salta. Sábado 22: Fútbol. 21.00 hs. Guaraní Antonio Franco vs Nacional de Puerto Piray, por la 4° fecha del regional Federal Amateur, en Villa Sarita. Domingo 23: Fútbol. 17.00 hs. Atlético Posadas vs Sporting de Santo Pipó, por la 4° fecha del Regional Federal Amateur, en Atlético Posadas.