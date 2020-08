“Neymar es mi ídolo, todavía no lo puedo creer”

Fede, ¿cómo te llegó ese saludo de Neymar?

Esto fue el fin de semana. Yo estaba hablando por Whatsapp con Leandro Paredes (jugador del PSG), somos amigos de cuando jugamos en las inferiores de Boca Juniors, quedó una muy linda amistad y para todos los que compartimos con él, es un orgullo que esté jugando en ese nivel, con jugadores de elite. La cuestión es que me cuenta que estaba concentrando y entonces le pregunté si estaba con alguien en la habitación. “Sí, estoy con tu ídolo”, me responde, porque sabe que admiro mucho a Neymar. Y yo en joda le pedí que me mande un saludo, pero así hinchando nomás. Y la cuestión es que a los pocos minutos recibo ese video. La verdad es que no lo podía creer, quedé loco. Para mí, Neymar es uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Me puse muy contento, fue un sueño cumplido, no todos los días te pasa esto.

Después de ver el video, ¿qué fue lo que hiciste?

Justo estaba en casa con mi hermano. Se lo mostré y él no lo podía creer. Después lo compartí en todas mis redes sociales y en mi estado de Whatsapp. Nadie lo podía creer. Todo esto demuestra lo grande y humilde que es Leandro Paredes, que no se olvida de dónde salió y de los compañeros que tuvo en inferiores. La verdad, estoy muy agradecido a él, me cumplió un sueño.

¿Pudiste hablar con Paredes después de la final?

Sí, sí. Todos los que jugamos en esa categoría en Boca tenemos un grupo de Whatsapp. Y ahí le deseamos mucha suerte antes de la final, no queríamos molestar mucho. Y después de la final, les mandamos mucha fuerza, porque merecía ganar la Champions, pero son cosas del fútbol. Él nos agradeció. Nosotros estamos muy orgullosos del lugar al que llegó. Tanto de él como de Luchito Acosta, que ahora está en Atlas de México, que son los dos que más lejos llegaron.

Imagino que, aprovechando, habrás pedido alguna camiseta…

Sí, sí (se ríe)… Ya le pedí a Lea la camiseta de Neymar. Me dijo que sí, que me la va a conseguir, que cuando nos reencontremos en Buenos Aires, me la va a llevar…

Venís de jugar en Sacachispas… ¿qué planes tenés para lo que viene?

Sí, y la verdad es que me fue muy bien en Sacachispas. Ahora la idea es subir de categoría (N. de R: Sacachispas actualmente disputa la Primera B Metro), así que estamos evaluando varias ofertas. Por el momento no hay nada concreto, pero la semana que viene creo que viajo a Buenos Aires.

Sacachispas ganó fama en los últimos tiempos tanto porque salían con máscaras a jugar los partidos y también por su Departamento de Prensa, que la rompió en Twitter…

Sí (se ríe). El club es muy ordenado y la verdad que me atendieron muy bien. Y tiene ese plus, primero con los de Prensa, que realmente la rompieron. Y después con lo otro. Siempre cuento que al primer partido que fui, salimos todos con máscaras de superhéroes. Yo no lo podía creer, pero está bueno, es un plus más para la gente, para ver algo diferente. Y de ahí en adelante, hicimos de todo. Fue una experiencia muy linda que me va a quedar grabada.

¿Algún jugador alguna vez se negó a todo eso?

No, no, era todo en conjunto, en equipo. El que se niega, cobra… (se ríe).

¿Cuál es tu sueño para el futuro cercano?

Mi sueño es llegar a Primera y estoy trabajando mucho para eso. Ahora por la pandemia estoy entrenando acá con los chicos en Nápoles, con Eze Da Silva, que se armó un grupo de trabajo muy lindo. Cuando jugué acá, tanto en Guaraní como en Crucero, me fue muy bien. Y Buenos Aires es una vidriera. Mi objetivo ahora es mantener el nivel y en un corto plazo llegar a un club de Primera División.

Fuente: Primera Edición.