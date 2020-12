Central Norte se juega mucho ante Douglas Haig

Camila Ayala es reconocida por su gran paso en el ciclismo nacional en su niñez y adolescencia, y también supo cosechar buenos logros en España, país en el que residió varios años; pero la vida, al igual que las ruedas de su bicicleta, dio muchas vueltas y hoy después de 11 años sin competir, vuelve al ruedo en un equipo profesional en el Viejo Continente. “El 2 de febrero salgo para allá y la temporada termina en agosto”, explicó la misionera que representará al equipo Belori Womens Team, de Pamplona, en competencias de altísimo nivel en ruta y pista que contemplan puntos de la Unión de Ciclistas Internacional (UCI), con vistas a torneos como Mundiales y Juegos Olímpicos. La primera será la Vuelta Féminas, en Valencia, el 9 de febrero. “Me fui poniendo bien, a tono con tanto entrenamiento. El director del equipo, Héctor Roldán, sabe lo que estoy haciendo y entonces me incluyó en la lista para las carreras de febrero que son todas de nivel UCI, internacionales y de ranking para los Juegos Olímpicos y mundiales”, explicó la posadeña. Luego, agregó risueña: “Me voy a tener que defender como gato panza arriba, ¡qué fe me tiene! ni yo sé cómo voy a andar. Igualmente hice lo mejor posible, pero sé que aquello no va a ser fácil”.