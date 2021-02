Crucero jugó un nuevo amistoso ante Brown

Fue un domingo diferente, en familia. No hubo que armar el bolso para ir a jugar. Hoy no habrá entrenamiento y tampoco durante la semana. Se cerró una etapa de 20 años, pero mientras prepara el mate, Juan Eluchans aclara que no se arrepiente y que está convencido de que era el momento justo. Luego de 20 años de carrera como jugador de fútbol, el nacido hace 40 años en Tandil dijo adiós. El sábado y con la camiseta de Atlético Posadas, el ahora ex mediocampista se despidió con un gol en Curuzú Cuatiá. “Cuando salí no pude evitar llorar. Son muchos años y se te pasan muchas cosas por la cabeza, de las buenas, de las no tan buenas. Era lo que quería y que venía amasando hace muchos años. No era algo físico o mental, sino que quiero enfocar mi energía en lo que viene y salir de ese papel de jugador y encarar mi carrera como DT”, contó Eluchans.