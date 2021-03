Agustín Ponissi y el buen arranque de Tokio

Lunes 18: Básquetbol. 11.00 hs. Oberá Tenis Club vs Olímpico (Santiago del Estero), por la Liga Nacional, en Ferro Carril Oeste. Miércoles 20: Fútbol. 17.00 hs. Atlético Posadas vs Victoria (Curuzú Cuatiá), por la 3° fecha del Regional Amateur, en Atlético Posadas. Domingo 24: Fútbol. 17.00 hs. Atlético Posadas vs Guaraní Antonio Franco, por la 4° fecha del Regional Amaateur, en Atlético Posadas.