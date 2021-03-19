Crucero del Norte debutará ante Juventud Unida

Este viernes por la noche, el Consejo Federal hizo oficial el diagrama de partidos, las fechas de disputa y la conformación de las zonas Norte y Sur del venidero torneo Federal A, el cual se iniciará el 11 de abril.
Crucero del Norte, único representante misionero en la competencia, integrará la zona B junto a Boca Unidos (Corrientes), Central Norte y Gimnasia y Tiro (Salta), Juventud Unida de Gualeguaychú, Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Douglas Haig (Pergamino), Defensores de Pronunciamiento, Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay), Racing de Córdoba, Sarmiento y Chaco For Ever (Resistencia), Sportivo Belgrano de San Francisco, Unión (Sunchales) y Sportivo Las Parejas.
Debutará como local recibiendo la visita de Juventud Unida de Gualeguaychú, justamente su último rival de la temporada 2019-20, con el cual igualó 2 a 2 (foto).
ZONA «B» – ETAPA CLASIFICATORIA – PRIMERA RONDA
BOCA UNIDOS
CENTRAL NORTE
CHACO FOR EVER
CRUCERO DEL NORTE
DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO
DEFENSORES DE BELGRANO
DOUGLAS HAIG
GIMNASIA Y ESGRIMA C. DEL URUGUAY
GIMNASIA Y TIRO
JUVENTUD UNIDA GUALEGUAYCHÚ
RACING CÓRDOBA
SARMIENTO RESISTENCIA
SPORTIVO LAS PAREJAS
SPORTIVO BELGRANO
UNIÓN SUNCHALES
Fixture
1ra. fecha – 11/04/21
RACING C. vs. DOUGLAS HAIG
C. FOR EVER vs. SPORTIVO AC
CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS
CRUCERO DEL N. vs. JUV. UNIDA G.
UNIÓN S. vs. G. Y TIRO
DEF. BELGRANO vs. SARMIENTO
DE.PRO. vs. SP. BELGRANO
LIBRE: G. ESGRIMA
2da. fecha – 18/04/21
SP. BELGRANO vs. DEF. BELGRANO
SARMIENTO vs. UNIÓN S.
G. Y TIRO vs. CRUCERO DEL N.
JUV. UNIDA G. vs. CTRAL. NORTE
BOCA UNIDOS vs. C. FOR EVER
SPORTIVO AC vs. RACING C.
DOUGLAS HAIG vs. G. ESGRIMA
LIBRE: DE.PRO.
3ra. fecha – 25/04/21
G. ESGRIMA vs. SPORTIVO AC
RACING C. vs. BOCA UNIDOS
C. FOR EVER vs. JUV. UNIDA G.
CTRAL. NORTE vs. G. Y TIRO
CRUCERO DEL N. vs. SARMIENTO
UNIÓN S. vs. SP. BELGRANO
DEF. BELGRANO vs. DE.PRO.
LIBRE: DOUGLAS HAIG
4ta. fecha – 02/05/21
DE.PRO. vs. UNIÓN S.
SP. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.
SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE
G. Y TIRO vs. C. FOR EVER
JUV. UNIDA G. vs. RACING C.
BOCA UNIDOS vs. G. ESGRIMA
SPORTIVO AC vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: DEF. BELGRANO
5ta. fecha – 09/05/21
DOUGLAS HAIG vs. BOCA UNIDOS
G. ESGRIMA vs. JUV. UNIDA G.
RACING C. vs. G. Y TIRO
C. FOR EVER vs. SARMIENTO
CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO
CRUCERO DEL N. vs. DE.PRO.
UNIÓN S. vs. DEF. BELGRANO
LIBRE: SPORTIVO AC
6ta. fecha – 16/05/21
DEF. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.
DE.PRO. vs. CTRAL. NORTE
SP. BELGRANO vs. C. FOR EVER
SARMIENTO vs. RACING C.
G. Y TIRO vs. G. ESGRIMA
JUV. UNIDA G. vs. DOUGLAS HAIG
BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO AC
LIBRE: UNIÓN S.
7ma. fecha – 23/05/21
SPORTIVO AC vs. JUV. UNIDA G.
DOUGLAS HAIG vs. G. Y TIRO
G. ESGRIMA vs. SARMIENTO
RACING C. vs. SP. BELGRANO
C. FOR EVER vs. DE.PRO.
CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO
CRUCERO DEL N. vs. UNIÓN S.
LIBRE: BOCA UNIDOS
8va. fecha – 30/05/21
UNIÓN S. vs. CTRAL. NORTE
DEF. BELGRANO vs. C. FOR EVER
DE.PRO. vs. RACING C.
SP. BELGRANO vs. G. ESGRIMA
SARMIENTO vs. DOUGLAS HAIG
G. Y TIRO vs. SPORTIVO AC
JUV. UNIDA G. vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: CRUCERO DEL N.
9na. fecha – 06/06/21
BOCA UNIDOS vs. G. Y TIRO
SPORTIVO AC vs. SARMIENTO
DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO
G. ESGRIMA vs. DE.PRO.
RACING C. vs. DEF. BELGRANO
C. FOR EVER vs. UNIÓN S.
CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL N.
LIBRE: JUV. UNIDA G.
10ma. fecha – 13/06/21
CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER
UNIÓN S. vs. RACING C.
DEF. BELGRANO vs. G. ESGRIMA
DE.PRO. vs. DOUGLAS HAIG
SP. BELGRANO vs. SPORTIVO AC
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
G. Y TIRO vs. JUV. UNIDA G.
LIBRE: CTRAL. NORTE
11ra. fecha – SÁBADO 19/06/21
JUV. UNIDA G. vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. SP. BELGRANO
SPORTIVO AC vs. DE.PRO.
DOUGLAS HAIG vs. DEF. BELGRANO
G. ESGRIMA vs. UNIÓN S.
RACING C. vs. CRUCERO DEL N.
C. FOR EVER vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: G. Y TIRO
12da. fecha – 27/06/21
CTRAL. NORTE vs. RACING C.
CRUCERO DEL N. vs. G. ESGRIMA
UNIÓN S. vs. DOUGLAS HAIG
DEF. BELGRANO vs. SPORTIVO AC
DE.PRO. vs. BOCA UNIDOS
SP. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.
SARMIENTO vs. G. Y TIRO
LIBRE: C. FOR EVER
13ra. fecha – 04/07/21
G. Y TIRO vs. SP. BELGRANO
JUV. UNIDA G. vs. DE.PRO.
BOCA UNIDOS vs. DEF. BELGRANO
SPORTIVO AC vs. UNIÓN S.
DOUGLAS HAIG vs. CRUCERO DEL N.
G. ESGRIMA vs. CTRAL. NORTE
RACING C. vs. C. FOR EVER
LIBRE: SARMIENTO
14ta. fecha – 11/07/21
C. FOR EVER vs. G. ESGRIMA
CTRAL. NORTE vs. DOUGLAS HAIG
CRUCERO DEL N. vs. SPORTIVO AC
UNIÓN S. vs. BOCA UNIDOS
DEF. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.
DE.PRO. vs. G. Y TIRO
SP. BELGRANO vs. SARMIENTO
LIBRE: RACING C.
15ta. fecha – 18/07/21
SARMIENTO vs. DE.PRO.
G. Y TIRO vs. DEF. BELGRANO
JUV. UNIDA G. vs. UNIÓN S.
BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL N.
SPORTIVO AC vs. CTRAL. NORTE
DOUGLAS HAIG vs. C. FOR EVER
G. ESGRIMA vs. RACING C.
LIBRE: SP. BELGRANO
16ta. fecha – 25/07/21
DOUGLAS HAIG vs. RACING C.
SPORTIVO AC vs. C. FOR EVER
BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE
JUV. UNIDA G. vs. CRUCERO DEL N.
G. Y TIRO vs. UNIÓN S.
SARMIENTO vs. DEF. BELGRANO
SP. BELGRANO vs. DE.PRO.
LIBRE: G. ESGRIMA
17ma. fecha – 01/08/21
DEF. BELGRANO vs. SP. BELGRANO
UNIÓN S. vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL N. vs. G. Y TIRO
CTRAL. NORTE vs. JUV. UNIDA G.
C. FOR EVER vs. BOCA UNIDOS
RACING C. vs. SPORTIVO AC
G. ESGRIMA vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: DE.PRO.
18va. fecha – 08/08/21
SPORTIVO AC vs. G. ESGRIMA
BOCA UNIDOS vs. RACING C.
JUV. UNIDA G. vs. C. FOR EVER
G. Y TIRO vs. CTRAL. NORTE
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL N.
SP. BELGRANO vs. UNIÓN S.
DE.PRO. vs. DEF. BELGRANO
LIBRE: DOUGLAS HAIG
19na. fecha – 15/08/21
UNIÓN S. vs. DE.PRO.
CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO
CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO
C. FOR EVER vs. G. Y TIRO
RACING C. vs. JUV. UNIDA G.
G. ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS
DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC
LIBRE: DEF. BELGRANO
20ma. fecha – 22/08/21
BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG
JUV. UNIDA G. vs. G. ESGRIMA
G. Y TIRO vs. RACING C.
SARMIENTO vs. C. FOR EVER
SP. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE
DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N.
DEF. BELGRANO vs. UNIÓN S.
LIBRE: SPORTIVO AC
21ra. fecha – 29/08/21
CRUCERO DEL N. vs. DEF. BELGRANO
CTRAL. NORTE vs. DE.PRO.
C. FOR EVER vs. SP. BELGRANO
RACING C. vs. SARMIENTO
G. ESGRIMA vs. G. Y TIRO
DOUGLAS HAIG vs. JUV. UNIDA G.
SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: UNIÓN S.
22da. fecha – 05/09/21
JUV. UNIDA G. vs. SPORTIVO AC
G. Y TIRO vs. DOUGLAS HAIG
SARMIENTO vs. G. ESGRIMA
SP. BELGRANO vs. RACING C.
DE.PRO. vs. C. FOR EVER
DEF. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE
UNIÓN S. vs. CRUCERO DEL N.
LIBRE: BOCA UNIDOS
23ra. fecha – 12/09/21
CTRAL. NORTE vs. UNIÓN S.
C. FOR EVER vs. DEF. BELGRANO
RACING C. vs. DE.PRO.
G. ESGRIMA vs. SP. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO
SPORTIVO AC vs. G. Y TIRO
BOCA UNIDOS vs. JUV. UNIDA G.
LIBRE: CRUCERO DEL N.
24ta. fecha – 19/09/21
G. Y TIRO vs. BOCA UNIDOS
SARMIENTO vs. SPORTIVO AC
SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
DE.PRO. vs. G. ESGRIMA
DEF. BELGRANO vs. RACING C.
UNIÓN S. vs. C. FOR EVER
CRUCERO DEL N. vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: JUV. UNIDA G.
25ta. fecha – 26/09/21
C. FOR EVER vs. CRUCERO DEL N.
RACING C. vs. UNIÓN S.
G. ESGRIMA vs. DEF. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. DE.PRO.
SPORTIVO AC vs. SP. BELGRANO
BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO
JUV. UNIDA G. vs. G. Y TIRO
LIBRE: CTRAL. NORTE
26ta. fecha – 03/10/21
SARMIENTO vs. JUV. UNIDA G.
SP. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS
DE.PRO. vs. SPORTIVO AC
DEF. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
UNIÓN S. vs. G. ESGRIMA
CRUCERO DEL N. vs. RACING C.
CTRAL. NORTE vs. C. FOR EVER
LIBRE: G. Y TIRO
27ma. fecha – 10/10/21
RACING C. vs. CTRAL. NORTE
G. ESGRIMA vs. CRUCERO DEL N.
DOUGLAS HAIG vs. UNIÓN S.
SPORTIVO AC vs. DEF. BELGRANO
BOCA UNIDOS vs. DE.PRO.
JUV. UNIDA G. vs. SP. BELGRANO
G. Y TIRO vs. SARMIENTO
LIBRE: C. FOR EVER
28va. fecha – 17/10/21
SP. BELGRANO vs. G. Y TIRO
DE.PRO. vs. JUV. UNIDA G.
DEF. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS
UNIÓN S. vs. SPORTIVO AC
CRUCERO DEL N. vs. DOUGLAS HAIG
CTRAL. NORTE vs. G. ESGRIMA
C. FOR EVER vs. RACING C.
LIBRE: SARMIENTO
29na. fecha – 24/10/21
G. ESGRIMA vs. C. FOR EVER
DOUGLAS HAIG vs. CTRAL. NORTE
SPORTIVO AC vs. CRUCERO DEL N.
BOCA UNIDOS vs. UNIÓN S.
JUV. UNIDA G. vs. DEF. BELGRANO
G. Y TIRO vs. DE.PRO.
SARMIENTO vs. SP. BELGRANO
LIBRE: RACING C.
30ma. fecha – 31/10/21
DE.PRO. vs. SARMIENTO
DEF. BELGRANO vs. G. Y TIRO
UNIÓN S. vs. JUV. UNIDA G.
CRUCERO DEL N. vs. BOCA UNIDOS
CTRAL. NORTE vs. SPORTIVO AC
C. FOR EVER vs. DOUGLAS HAIG
RACING C. vs. G. ESGRIMA
LIBRE: SP. BELGRANO
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