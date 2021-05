Bergallo en carrera para los juegos paralímpicos

Lunes 8. Básquetbol. 11.00 hs. Oberá Tenis Club vs Atenas, por la Liga Nacional de básquetbol, en Ferro Carril Oeste. Martes 9: Básquetbol. 18.00 hs. Oberá Tenis Club vs Regatas Corrientes, por la Liga Nacional de Básquetbol, en Ferro Carril Oeste. Viernes 12: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs Regatas Resistencia y Colón vs Tokio, por la 3° fecha del Torneo Federal. Domingo 14: Karting. 10.00 hs. 1° fecha del Misionero de karting, en el autódromo “Ciudad de Oberá”.