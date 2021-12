El exitoso triatlón “Copa Aves Argentinas”

Lo que sucedió la noche del miércoles 24 de noviembre en Villa Sarita no es normal y tampoco puede ser pasado por alto. Para aquellos que no estuvieron y no siguen mucho al fútbol local, acá va una descripción: Unas 8.000 personas colmaron el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para ver un partido entre Guaraní y Mitre que tuvo el color, el marco y la emoción de un partido de Primera División. Pero no cualquier partido intrascendente (por ej: Argentinos-Aldosivi), sino uno donde hay en juego algo importante. El público pagó entradas de entre 500 y 1.500 pesos, muchos llegaron dos horas antes para asegurarse los mejores lugares en las gradas, hubo fuegos artificiales que le pusieron más color al regreso del hijo pródigo Cristian Barinaga. A los vendedores se les acabaron los choripanes y las gaseosas en el entretiempo. Había una electricidad y una emoción en el ambiente que no se veía hacía años. Hasta acá eso podría ser normal, pero acá viene lo anormal.