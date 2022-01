Debut con caída de Chaco For Ever ante San Martín

Viernes 28: Básquetbol. 21.00 hs. OTC vs Olímpico de Santiago del Estero, por la Liga Nacional, en Oberá. Sábado 29: Fútbol. 17.15 hs. Deportivo Roca vs Tigre; Argentinos Juniors vs Garupá FC y La Canterita vs 1° de Mayo, partidos de ida por la Liguilla de ascenso a Primera A. Domingo 30: Fútbol. 17.00 hs. Alianza San Jorge (1) vs Guaraní Antonio Franco (2), partido de vuelta por las semifinales del Regional Federal Amateur, en Ferroviario de Corrientes.