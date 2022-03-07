Crucero del Norte debutará ante Juventud Unida

Los presidentes de los clubes participantes del Federal A, recibieron el viernes vía correo electrónico el fixture de la temporada 2022.
Crucero del Norte debutará de visitante en Gualeguaychú, ante Juventud Unida, el 27 de marzo mientras que su presentación oficial como local se dará en la 2° fecha frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.
El sueño comienza a tener forma cada vez más. Con el inicio de la pretemporada, la llegada de los nuevos jugadores e integrantes del cuerpo técnico y ahora con el fixture plenamente confirmado.
Crucero del Norte debutará el 27 de marzo en Gualeguaychú ante Juventud Unida y el domingo 3 de abril por la 2° fecha se presentará en Santa Inés ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.
Tendrá fecha libre en la 15° y 32°.
|Zona «Norte» – Etapa Clasificatoria – Primera ronda
|Club
|Liga
|SPORTIVO LAS PAREJAS
|CAÑADA GOMEZ
|GIMNASIA Y ESGRIMA
|C. DEL URUGUAY
|DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO
|COLON ER
|RACING
|CORDOBA
|BOCA UNIDOS
|CORRIENTES
|SAN MARTIN
|FORMOSA
|JUVENTUD UNIDA
|GUALEGUAYCHÚ
|ATLÉTICO PARANÁ
|PARANÁ
|DOUGLAS HAIG
|PERGAMINO
|CRUCERO DEL NORTE
|POSADAS
|UNION DE SUNCHALES
|RAFAELA
|SARMIENTO
|RESISTENCIA
|CENTRAL NORTE
|SALTA
|GIMNASIA Y TIRO
|SALTA
|JUVENTUD ANTONIANA
|SALTA
|SPORTIVO BELGRANO
|SAN FRANCISCO
|DEFENSORES DE BELGRANO
|SAN NICOLÁS
|1ra. fecha – 27 marzo 2022
|DEF. DE BELGRANO
|vs.
|SAN MARTIN
|DOUGLAS HAIG
|vs.
|DEPRO
|SARMIENTO
|vs.
|UNION S
|SP.BELGRANO
|vs.
|GIMNASIA YTIRO
|RACING
|vs.
|ATLÉTICO PARANA
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|SPORTIVO LAS PAREJAS
|JUV UNIDA
|vs.
|C. DEL NORTE
|BOCA UNIDOS
|vs.
|J.ANTONIANA
|libre:
|CENTRAL NORTE
|2da. fecha – 03 abril 2022
|J.ANTONIANA
|vs.
|JUV UNIDA
|C. DEL NORTE
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|SPORTIVO AC
|vs.
|RACING
|A.PARANA
|vs.
|SP.BELGRANO
|G.TIRO
|vs.
|SARMIENTO
|UNION S
|vs.
|D.HAIG
|DEPRO
|vs.
|DEF.BELGRANO
|SAN MARTIN
|vs.
|CENTRAL NORTE
|libre:
|BOCA UNIDOS
|3ra. fecha – 10 abril 2022
|CENTRAL NORTE
|vs.
|DEPRO
|DEF.BELGRANO
|vs.
|UNION S
|D.HAIG
|vs.
|G.TIRO
|SARMIENTO
|vs.
|A.PARANA
|SP.BELGRANO
|vs.
|SPORTIVO AC
|RACING
|vs.
|C. DEL NORTE
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|J.ANTONIANA
|JUV UNIDA
|vs.
|BOCA UNIDOS
|libre:
|SAN MARTIN
|4ta. fecha – 17 abril 2022
|BOCA UNIDOS
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|J.ANTONIANA
|vs.
|RACING
|C. DEL NORTE
|vs.
|SP.BELGRANO
|SPORTIVO AC
|vs.
|SARMIENTO
|A.PARANA
|vs.
|D.HAIG
|G.TIRO
|vs.
|DEF.BELGRANO
|UNION S
|vs.
|CENTRAL NORTE
|DEPRO
|vs.
|SAN MARTIN
|libre:
|JUV UNIDA
|5ta. fecha – 24 abril 2022
|SAN MARTIN
|vs.
|UNION S
|CENTRAL NORTE
|vs.
|G.TIRO
|DEF.BELGRANO
|vs.
|A.PARANA
|D.HAIG
|vs.
|SPORTIVO AC
|SARMIENTO
|vs.
|C. DEL NORTE
|SP.BELGRANO
|vs.
|J.ANTONIANA
|RACING
|vs.
|BOCA UNIDOS
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|JUV UNIDA
|libre:
|DEPRO
|6ta. fecha – Sábado 30 abril 2022
|JUV UNIDA
|vs.
|RACING
|BOCA UNIDOS
|vs.
|SP.BELGRANO
|J.ANTONIANA
|vs.
|SARMIENTO
|C. DEL NORTE
|vs.
|D.HAIG
|SPORTIVO AC
|vs.
|DEF.BELGRANO
|A.PARANA
|vs.
|CENTRAL NORTE
|G.TIRO
|vs.
|SAN MARTIN
|UNION S
|vs.
|DEPRO
|libre:
|G. ESGRIMA CU
|7ma. fecha – 08 mayo 2022
|DEPRO
|vs.
|G.TIRO
|SAN MARTIN
|vs.
|A.PARANA
|CENTRAL NORTE
|vs.
|SPORTIVO AC
|DEF.BELGRANO
|vs.
|C. DEL NORTE
|D.HAIG
|vs.
|J.ANTONIANA
|SARMIENTO
|vs.
|BOCA UNIDOS
|SP.BELGRANO
|vs.
|JUV UNIDA
|RACING
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|libre:
|UNION S
|8va. fecha – Sábado 14 mayo 2022
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|SP.BELGRANO
|JUV UNIDA
|vs.
|SARMIENTO
|BOCA UNIDOS
|vs.
|D.HAIG
|J.ANTONIANA
|vs.
|DEF.BELGRANO
|C. DEL NORTE
|vs.
|CENTRAL NORTE
|SPORTIVO AC
|vs.
|SAN MARTIN
|A.PARANA
|vs.
|DEPRO
|G.TIRO
|vs.
|UNION S
|libre:
|RACING
|
9na. fecha – Miércoles 18 mayo 2022
|UNION S
|vs.
|A.PARANA
|DEPRO
|vs.
|SPORTIVO AC
|SAN MARTIN
|vs.
|C. DEL NORTE
|CENTRAL NORTE
|vs.
|J.ANTONIANA
|DEF.BELGRANO
|vs.
|BOCA UNIDOS
|D.HAIG
|vs.
|JUV UNIDA
|SARMIENTO
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|SP.BELGRANO
|vs.
|RACING
|libre:
|G.TIRO
|10ma. fecha – 22 mayo 2022
|RACING
|vs.
|SARMIENTO
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|D.HAIG
|JUV UNIDA
|vs.
|DEF.BELGRANO
|BOCA UNIDOS
|vs.
|CENTRAL NORTE
|J.ANTONIANA
|vs.
|SAN MARTIN
|C. DEL NORTE
|vs.
|DEPRO
|SPORTIVO AC
|vs.
|UNION S
|A.PARANA
|vs.
|G.TIRO
|libre:
|SP.BELGRANO
|11ra. fecha – 29 mayo 2022
|G.TIRO
|vs.
|SPORTIVO AC
|UNION S
|vs.
|C. DEL NORTE
|DEPRO
|vs.
|J.ANTONIANA
|SAN MARTIN
|vs.
|BOCA UNIDOS
|CENTRAL NORTE
|vs.
|JUV UNIDA
|DEF.BELGRANO
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|D.HAIG
|vs.
|RACING
|SARMIENTO
|vs.
|SP.BELGRANO
|libre:
|A.PARANA
|12da. fecha – 05 junio 2022
|SP.BELGRANO
|vs.
|D.HAIG
|RACING
|vs.
|DEF.BELGRANO
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|CENTRAL NORTE
|JUV UNIDA
|vs.
|SAN MARTIN
|BOCA UNIDOS
|vs.
|DEPRO
|J.ANTONIANA
|vs.
|UNION S
|C. DEL NORTE
|vs.
|G.TIRO
|SPORTIVO AC
|vs.
|A.PARANA
|libre:
|SARMIENTO
|
13ra. fecha – 12 junio 2022
|A.PARANA
|vs.
|C. DEL NORTE
|G.TIRO
|vs.
|J.ANTONIANA
|UNION S
|vs.
|BOCA UNIDOS
|DEPRO
|vs.
|JUV UNIDA
|SAN MARTIN
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|CENTRAL NORTE
|vs.
|RACING
|DEF.BELGRANO
|vs.
|SP.BELGRANO
|D.HAIG
|vs.
|SARMIENTO
|libre:
|SPORTIVO AC
|14ta. fecha – Sábado 18 junio 2022
|SARMIENTO
|vs.
|DEF.BELGRANO
|SP.BELGRANO
|vs.
|CENTRAL NORTE
|RACING
|vs.
|SAN MARTIN
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|DEPRO
|JUV UNIDA
|vs.
|UNION S
|BOCA UNIDOS
|vs.
|G.TIRO
|J.ANTONIANA
|vs.
|A.PARANA
|C. DEL NORTE
|vs.
|SPORTIVO AC
|libre:
|D.HAIG
|15ta. fecha – Miércoles 22 junio 2022
|SPORTIVO AC
|vs.
|J.ANTONIANA
|A.PARANA
|vs.
|BOCA UNIDOS
|G.TIRO
|vs.
|JUV UNIDA
|UNION S
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|DEPRO
|vs.
|RACING
|SAN MARTIN
|vs.
|SP.BELGRANO
|CENTRAL NORTE
|vs.
|SARMIENTO
|DEF.BELGRANO
|vs.
|D.HAIG
|libre:
|C. DEL NORTE
|16ta. fecha – 26 junio 2022
|D.HAIG
|vs.
|CENTRAL NORTE
|SARMIENTO
|vs.
|SAN MARTIN
|SP.BELGRANO
|vs.
|DEPRO
|RACING
|vs.
|UNION S
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|G.TIRO
|JUV UNIDA
|vs.
|A.PARANA
|BOCA UNIDOS
|vs.
|SPORTIVO AC
|J.ANTONIANA
|vs.
|C. DEL NORTE
|libre:
|DEF.BELGRANO
|17ma. fecha – 03 julio 2022
|C. DEL NORTE
|vs.
|BOCA UNIDOS
|SPORTIVO AC
|vs.
|JUV UNIDA
|A.PARANA
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|G.TIRO
|vs.
|RACING
|UNION S
|vs.
|SP.BELGRANO
|DEPRO
|vs.
|SARMIENTO
|SAN MARTIN
|vs.
|D.HAIG
|CENTRAL NORTE
|vs.
|DEF.BELGRANO
|libre:
|J.ANTONIANA
|
18va. fecha – 10 julio 2022
|SAN MARTIN
|vs.
|DEF.BELGRANO
|DEPRO
|vs.
|D.HAIG
|UNION S
|vs.
|SARMIENTO
|G.TIRO
|vs.
|SP.BELGRANO
|A.PARANA
|vs.
|RACING
|SPORTIVO AC
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|C. DEL NORTE
|vs.
|JUV UNIDA
|J.ANTONIANA
|vs.
|BOCA UNIDOS
|libre:
|CENTRAL NORTE
|19na. fecha – Sábado 16 julio 2022
|JUV UNIDA
|vs.
|J.ANTONIANA
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|C. DEL NORTE
|RACING
|vs.
|SPORTIVO AC
|SP.BELGRANO
|vs.
|A.PARANA
|SARMIENTO
|vs.
|G.TIRO
|D.HAIG
|vs.
|UNION S
|DEF.BELGRANO
|vs.
|DEPRO
|CENTRAL NORTE
|vs.
|SAN MARTIN
|libre:
|BOCA UNIDOS
|20ma. fecha – Miércoles 20 julio 2022
|DEPRO
|vs.
|CENTRAL NORTE
|UNION S
|vs.
|DEF.BELGRANO
|G.TIRO
|vs.
|D.HAIG
|A.PARANA
|vs.
|SARMIENTO
|SPORTIVO AC
|vs.
|SP.BELGRANO
|C. DEL NORTE
|vs.
|RACING
|J.ANTONIANA
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|BOCA UNIDOS
|vs.
|JUV UNIDA
|libre:
|SAN MARTIN
|21ra. fecha – 24 julio 2022
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|BOCA UNIDOS
|RACING
|vs.
|J.ANTONIANA
|SP.BELGRANO
|vs.
|C. DEL NORTE
|SARMIENTO
|vs.
|SPORTIVO AC
|D.HAIG
|vs.
|A.PARANA
|DEF.BELGRANO
|vs.
|G.TIRO
|CENTRAL NORTE
|vs.
|UNION S
|SAN MARTIN
|vs.
|DEPRO
|libre:
|JUV UNIDA
|22da. fecha – 31 julio 2022
|UNION S
|vs.
|SAN MARTIN
|G.TIRO
|vs.
|CENTRAL NORTE
|A.PARANA
|vs.
|DEF.BELGRANO
|SPORTIVO AC
|vs.
|D.HAIG
|C. DEL NORTE
|vs.
|SARMIENTO
|J.ANTONIANA
|vs.
|SP.BELGRANO
|BOCA UNIDOS
|vs.
|RACING
|JUV UNIDA
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|libre:
|DEPRO
|
23ra. fecha – 07 agosto 2022
|RACING
|vs.
|JUV UNIDA
|SP.BELGRANO
|vs.
|BOCA UNIDOS
|SARMIENTO
|vs.
|J.ANTONIANA
|D.HAIG
|vs.
|C. DEL NORTE
|DEF.BELGRANO
|vs.
|SPORTIVO AC
|CENTRAL NORTE
|vs.
|A.PARANA
|SAN MARTIN
|vs.
|G.TIRO
|DEPRO
|vs.
|UNION S
|libre:
|G. ESGRIMA CU
|24ta. fecha – 14 agosto 2022
|G.TIRO
|vs.
|DEPRO
|A.PARANA
|vs.
|SAN MARTIN
|SPORTIVO AC
|vs.
|CENTRAL NORTE
|C. DEL NORTE
|vs.
|DEF.BELGRANO
|J.ANTONIANA
|vs.
|D.HAIG
|BOCA UNIDOS
|vs.
|SARMIENTO
|JUV UNIDA
|vs.
|SP.BELGRANO
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|RACING
|libre:
|UNION S
|25ta. fecha – Sábado 20 agosto 2022
|SP.BELGRANO
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|SARMIENTO
|vs.
|JUV UNIDA
|D.HAIG
|vs.
|BOCA UNIDOS
|DEF.BELGRANO
|vs.
|J.ANTONIANA
|CENTRAL NORTE
|vs.
|C. DEL NORTE
|SAN MARTIN
|vs.
|SPORTIVO AC
|DEPRO
|vs.
|A.PARANA
|UNION S
|vs.
|G.TIRO
|libre:
|RACING
|26ta. fecha – Miércoles 24 agosto 2022
|A.PARANA
|vs.
|UNION S
|SPORTIVO AC
|vs.
|DEPRO
|C. DEL NORTE
|vs.
|SAN MARTIN
|J.ANTONIANA
|vs.
|CENTRAL NORTE
|BOCA UNIDOS
|vs.
|DEF.BELGRANO
|JUV UNIDA
|vs.
|D.HAIG
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|SARMIENTO
|RACING
|vs.
|SP.BELGRANO
|libre:
|G.TIRO
|27ma. fecha – 28 agosto 2022
|SARMIENTO
|vs.
|RACING
|D.HAIG
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|DEF.BELGRANO
|vs.
|JUV UNIDA
|CENTRAL NORTE
|vs.
|BOCA UNIDOS
|SAN MARTIN
|vs.
|J.ANTONIANA
|DEPRO
|vs.
|C. DEL NORTE
|UNION S
|vs.
|SPORTIVO AC
|G.TIRO
|vs.
|A.PARANA
|libre:
|SP.BELGRANO
|
28va. fecha – 04 septiembre 2022
|SPORTIVO AC
|vs.
|G.TIRO
|C. DEL NORTE
|vs.
|UNION S
|J.ANTONIANA
|vs.
|DEPRO
|BOCA UNIDOS
|vs.
|SAN MARTIN
|JUV UNIDA
|vs.
|CENTRAL NORTE
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|DEF.BELGRANO
|RACING
|vs.
|D.HAIG
|SP.BELGRANO
|vs.
|SARMIENTO
|libre:
|A.PARANA
|29na. fecha – 11 septiembre 2022
|D.HAIG
|vs.
|SP.BELGRANO
|DEF.BELGRANO
|vs.
|RACING
|CENTRAL NORTE
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|SAN MARTIN
|vs.
|JUV UNIDA
|DEPRO
|vs.
|BOCA UNIDOS
|UNION S
|vs.
|J.ANTONIANA
|G.TIRO
|vs.
|C. DEL NORTE
|A.PARANA
|vs.
|SPORTIVO AC
|libre:
|SARMIENTO
|30ma. fecha – 18 septiembre 2022
|C. DEL NORTE
|vs.
|A.PARANA
|J.ANTONIANA
|vs.
|G.TIRO
|BOCA UNIDOS
|vs.
|UNION S
|JUV UNIDA
|vs.
|DEPRO
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|SAN MARTIN
|RACING
|vs.
|CENTRAL NORTE
|SP.BELGRANO
|vs.
|DEF.BELGRANO
|SARMIENTO
|vs.
|D.HAIG
|libre:
|SPORTIVO AC
|
31ra. fecha – 25 septiembre 2022
|DEF.BELGRANO
|vs.
|SARMIENTO
|CENTRAL NORTE
|vs.
|SP.BELGRANO
|SAN MARTIN
|vs.
|RACING
|DEPRO
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|UNION S
|vs.
|JUV UNIDA
|G.TIRO
|vs.
|BOCA UNIDOS
|A.PARANA
|vs.
|J.ANTONIANA
|SPORTIVO AC
|vs.
|C. DEL NORTE
|libre:
|D.HAIG
|32da. fecha – 02 octubre 2022
|J.ANTONIANA
|vs.
|SPORTIVO AC
|BOCA UNIDOS
|vs.
|A.PARANA
|JUV UNIDA
|vs.
|G.TIRO
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|UNION S
|RACING
|vs.
|DEPRO
|SP.BELGRANO
|vs.
|SAN MARTIN
|SARMIENTO
|vs.
|CENTRAL NORTE
|D.HAIG
|vs.
|DEF.BELGRANO
|libre:
|C. DEL NORTE
|33ra. fecha – 09 octubre 2022
|CENTRAL NORTE
|vs.
|D.HAIG
|SAN MARTIN
|vs.
|SARMIENTO
|DEPRO
|vs.
|SP.BELGRANO
|UNION S
|vs.
|RACING
|G.TIRO
|vs.
|G. ESGRIMA CU
|A.PARANA
|vs.
|JUV UNIDA
|SPORTIVO AC
|vs.
|BOCA UNIDOS
|C. DEL NORTE
|vs.
|J.ANTONIANA
|libre:
|DEF.BELGRANO
|34ta. fecha – 16 octubre 2022
|BOCA UNIDOS
|vs.
|C. DEL NORTE
|JUV UNIDA
|vs.
|SPORTIVO AC
|G. ESGRIMA CU
|vs.
|A.PARANA
|RACING
|vs.
|G.TIRO
|SP.BELGRANO
|vs.
|UNION S
|SARMIENTO
|vs.
|DEPRO
|D.HAIG
|vs.
|SAN MARTIN
|DEF.BELGRANO
|vs.
|CENTRAL NORTE
|libre:
|J.ANTONIANA
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