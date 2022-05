Lezcano y Garrone ganaron la Pesca Embarcada

Martes 12: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs Hispano Americano, por la Liga Nacional, en Oberá. Miércoles 13: Fútbol. 16.00 hs. Guaraní vs Atlético Posadas; Candelaria vs Ágil y Colectiveros vs Corpus, por la 3° fecha del Apertura «César Decamilli». Sábado 16: Fútbol. 20.30 hs. Crucero del Norte vs Sportivo Belgrano de San Francisco, por la 4° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Sábado 16. Boxeo. 21.30 hs. Javier Andino vs Sergio Córdoba, a 10 rounds en Racing Club de Posadas. Domingo 17: Fútbol. 16.00 hs. El Brete vs Bartolomé Mitre y Andrés Guacurarí vs La Picada, por la 3° fecha del Apertura «César Decamilli».