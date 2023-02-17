Crucero debutará como local ante Gimnasia y Tiro

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este viernes el fixture completo de las cuatro zonas del Federal A.
Crucero del Norte, que es el único equipo misionero participante de la tercera categoría del fútbol argentino, debutará en al zona 4 el domingo 12 de marzo jugando en el «Andrés Guacurarí» ante Gimnasia y Tiro de Salta.
En la fecha siguiente, quedará libre y, en la tercera, viajará a Salta para visitar a Juventud Antoniana.
Zona «4» – Etapa Clasificatoria
CLUB JUVENTUD ANTONIANA – LIGA SALTA
CLUB SARMIENTO – LIGA RESISTENCIA
CLUB CENTRAL NORTE – LIGA SALTA
CLUB CRUCERO DEL NORTE – LIGA POSADAS
CLUB GIMNASIA Y TIRO – LIGA SALTA
CLUB BOCA UNIDOS – LIGA CORRIENTES
CLUB SAN MARTÍN – LIGA FORMOSA
CLUB 9 DE JULIO – LIGA RAFAELA
CLUB SOL DE AMÉRICA – LIGA FORMOSA
1° fecha – 12 de marzo de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. CENTRAL NORTE
BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO
JUVENTUD ANTONIANA vs. SAN MARTÍN
CRUCERO DEL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO
LIBRE: 9 DE JULIO
2° fecha – 19 de marzo de 2023
GIMNASIA Y TIRO vs. JUVENTUD ANTONIANA
SAN MARTÍN vs. BOCA UNIDOS
SARMIENTO vs. SOL DE AMÉRICA
CENTRAL NORTE vs. 9 DE JULIO
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
3° fecha – 26 de marzo de 2023
9 DE JULIO vs. SARMIENTO
SOL DE AMÉRICA vs. SAN MARTÍN
BOCA UNIDOS vs. GIMNASIA Y TIRO
JUVENTUD ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: CENTRAL NORTE
4° fecha – sábado 1 de abril de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS
GIMNASIA Y TIRO vs. SOL DE AMÉRICA
SAN MARTÍN vs. 9 DE JULIO
SARMIENTO vs. CENTRAL NORTE
LIBRE: JUVENTUD ANTONIANA
5° fecha – 09 de abril de 2023
CENTRAL NORTE vs. SAN MARTÍN
9 DE JULIO vs. GIMNASIA Y TIRO
SOL DE AMÉRICA vs. CRUCERO DEL NORTE
BOCA UNIDOS vs. JUVENTUD ANTONIANA
LIBRE: SARMIENTO
6° fecha – 16 de abril de 2023
JUVENTUD ANTONIANA vs. SOL DE AMÉRICA
CRUCERO DEL NORTE vs. 9 DE JULIO
GIMNASIA Y TIRO vs. CENTRAL NORTE
SAN MARTÍN vs. SARMIENTO
LIBRE: BOCA UNIDOS
7° fecha – 23 de abril de 2023
SARMIENTO vs. GIMNASIA Y TIRO
CENTRAL NORTE vs. CRUCERO DEL NORTE
9 DE JULIO vs. JUVENTUD ANTONIANA
SOL DE AMÉRICA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SAN MARTÍN
8° fecha – 30 de abril de 2023
BOCA UNIDOS vs. 9 DE JULIO
JUVENTUD ANTONIANA vs. CENTRAL NORTE
CRUCERO DEL NORTE vs. SARMIENTO
GIMNASIA Y TIRO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
9° fecha – 07 de mayo de 2023
SAN MARTÍN vs. CRUCERO DEL NORTE
SARMIENTO vs. JUVENTUD ANTONIANA
CENTRAL NORTE vs. BOCA UNIDOS
9 DE JULIO vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: GIMNASIA Y TIRO
10° fecha – sábado 13 de mayo de 2023
CENTRAL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
SAN MARTÍN vs. JUVENTUD ANTONIANA
GIMNASIA Y TIRO vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: 9 DE JULIO
11° fecha – miércoles 17 de mayo de 2023
JUVENTUD ANTONIANA vs. GIMNASIA Y TIRO
BOCA UNIDOS vs. SAN MARTÍN
SOL DE AMÉRICA vs. SARMIENTO
9 DE JULIO vs. CENTRAL NORTE
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
12° fecha – 21 de mayo de 2023
SARMIENTO vs. 9 DE JULIO
SAN MARTÍN vs. SOL DE AMÉRICA
GIMNASIA Y TIRO vs. BOCA UNIDOS
CRUCERO DEL NORTE vs. JUVENTUD ANTONIANA
LIBRE: CENTRAL NORTE
13° fecha – 28 de mayo de 2023
BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. GIMNASIA Y TIRO
9 DE JULIO vs. SAN MARTÍN
CENTRAL. NORTE vs. SARMIENTO
LIBRE: JUVENTUD ANTONIANA
14° fecha – 04 de junio de 2023
SAN MARTÍN vs. CENTRAL NORTE
GIMNASIA Y TIRO vs. 9 DE JULIO
CRUCERO DEL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
JUVENTUD ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SARMIENTO
15° fecha – 11 de junio de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. JUVENTUD ANTONIANA
9 DE JULIO vs. CRUCERO DEL NORTE
CENTRAL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO
SARMIENTO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: BOCA UNIDOS
16° fecha – 18 de junio de 2023
GIMNASIA Y TIRO vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL NORTE vs. CENTRAL NORTE
JUVENTUD ANTONIANA vs. 9 DE JULIO
BOCA UNIDOS vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: SAN MARTÍN
17° fecha – sábado 24 de junio de 2023
9 DE JULIO vs. BOCA UNIDOS
CENTRAL NORTE vs. JUVENTUD ANTONIANA
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE
SAN MARTÍN vs. GIMNASIA Y TIRO
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
18° fecha – miércoles 28 de junio de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. SAN MARTÍN
JUVENTUD ANTONIANA vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. CENTRAL NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. 9 DE JULIO
LIBRE: GIMNASIA Y TIRO
19° fecha – 02 de julio de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. CENTRAL NORTE
BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO
JUVENTUD ANTONIANA vs. SAN MARTÍN
CRUCERO DEL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO
LIBRE: 9 DE JULIO
20° fecha – sábado 08 de julio de 2023
GIMNASIA Y TIRO vs. JUVENTUD ANTONIANA
SAN MARTÍN vs. BOCA UNIDOS
SARMIENTO vs. SOL DE AMÉRICA
CENTRAL NORTE vs. 9 DE JULIO
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
21° fecha – 16 de julio de 2023
9 DE JULIO vs. SARMIENTO
SOL DE AMÉRICA vs. SAN MARTÍN
BOCA UNIDOS vs. GIMNASIA Y TIRO
JUVENTUD ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: CENTRAL NORTE
22° fecha – 23 de julio de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS
GIMNASIA Y TIRO vs. SOL DE AMÉRICA
SAN MARTÍN vs. 9 DE JULIO
SARMIENTO vs. CENTRAL NORTE
LIBRE: JUVENTUD ANTONIANA
23° fecha – sábado 29 de julio de 2023
CENTRAL NORTE vs. SAN MARTÍN
9 DE JULIO vs. GIMNASIA Y TIRO
SOL DE AMÉRICA vs. CRUCERO DEL NORTE
BOCA UNIDOS vs. JUVENTUD ANTONIANA
LIBRE: SARMIENTO
24° fecha – miércoles 02 de agosto de 2023
JUVENTUD ANTONIANA vs. SOL DE AMÉRICA
CRUCERO DEL NORTE vs. 9 DE JULIO
GIMNASIA Y TIRO vs. CENTRAL NORTE
SAN MARTÍN vs. SARMIENTO
LIBRE: BOCA UNIDOS
25° fecha – 06 de agosto de 2023
SARMIENTO vs. GIMNASIA Y TIRO
CENTRAL NORTE vs. CRUCERO DEL NORTE
9 DE JULIO vs. JUVENTUD ANTONIANA
SOL DE AMÉRICA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SAN MARTÍN
26° fecha – 20 de agosto de 2023
BOCA UNIDOS vs. 9 DE JULIO
JUVENTUD ANTONIANA vs. CENTRAL NORTE
CRUCERO DEL NORTE vs. SARMIENTO
GIMNASIA Y TIRO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
27° fecha – 27 de agosto de 2023
SAN MARTÍN vs. CRUCERO DEL NORTE
SARMIENTO vs. JUVENTUD ANTONIANA
CENTRAL NORTE vs. BOCA UNIDOS
9 DE JULIO vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: GIMNASIA Y TIRO
28° fecha – 03 de septiembre de 2023
CENTRAL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
SAN MARTÍN vs. JUVENTUD ANTONIANA
GIMNASIA Y TIRO vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: 9 DE JULIO
29° fecha – sábado 09 de septiembre de 2023
JUVENTUD ANTONIANA vs. GIMNASIA Y TIRO
BOCA UNIDOS vs. SAN MARTÍN
SOL DE AMÉRICA vs. SARMIENTO
9 DE JULIO vs. CENTRAL NORTE
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
30° fecha – miércoles 13 de septiembre de 2023
SARMIENTO vs. 9 DE JULIO
SAN MARTÍN vs. SOL DE AMÉRICA
GIMNASIA Y TIRO vs. BOCA UNIDOS
CRUCERO DEL NORTE vs. JUVENTUD ANTONIANA
LIBRE: CENTRAL NORTE
31° fecha – 17 de septiembre de 2023
BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. GIMNASIA Y TIRO
9 DE JULIO vs. SAN MARTÍN
CENTRAL NORTE vs. SARMIENTO
LIBRE: JUVENTUD ANTONIANA
32° fecha – 24 de septiembre de 2023
SAN MARTÍN vs. CENTRAL NORTE
GIMNASIA Y TIRO vs. 9 DE JULIO
CRUCERO DEL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
JUVENTUD ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SARMIENTO
33° fecha – 01 de octubre de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. JUVENTUD ANTONIANA
9 DE JULIO vs. CRUCERO DEL NORTE
CENTRAL NORTE vs. GIMNASIA Y TIRO
SARMIENTO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: BOCA UNIDOS
34° fecha – 08 de octubre de 2023
GIMNASIA Y TIRO vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL NORTE vs. CENTRAL NORTE
JUVENTUD ANTONIANA vs. 9 DE JULIO
BOCA UNIDOS vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: SAN MARTÍN
35° fecha – 15 de octubre de 2023
9 DE JULIO vs. BOCA UNIDOS
CENTRAL NORTE vs. JUVENTUD ANTONIANA
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE
SAN MARTÍN vs. GIMNASIA Y TIRO
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
36° fecha – 29 de octubre de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. SAN MARTÍN
JUVENTUD ANTONIANA vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. CENTRAL NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. 9 DE JULIO
LIBRE: GIMNASIA Y TIRO
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