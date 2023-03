La Selección femenina de futsal ya está en Misiones

Lunes 6: Básquetbol. 22.00 hs. Tokio vs Sarmiento de Formosa, por la 1° fecha de la Liga Federal, en el estadio «Jorge R. Yamaguchi». Martes 7: Básquetbol. 22.00 hs. Córdoba vs Bartolomé Mitre, por la 1° fecha de la Liga Federal, en Corrientes. Viernes 10: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre vs Tala de Corrientes, por la 2° fecha de la Liga Federal, en el estadio de Mitre. Sábado 11: Básquetbol. 19.00 hs. OTC vs Gimnasia de Comodoro, por el Súper 20 de la Liga Nacional, en el estadio de Obras (CABA). Domingo 12: Automovilismo. 13.00 hs. Final del Turismo Carretera, en Viedma, con la presencia de Carlitos Okulovich y de Rudi Bundziak, TC Pista.