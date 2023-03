Fundación River llega con una capacitación

Lunes 6: Futsal. 20.00 hs. Segunda jornada del Mundial femenino en Wanda y Puerto Rico. Martes 7: Futsal. 20.00 hs. Tercera jornada del Mundial femenino en Posadas, Oberá y Puerto Rico. Martes 7: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs Platense, por la Liga Nacional, en Oberá. Miércoles 8: Futsasl. 20.00 hs. Cuarta fecha del Mundial femenino, en Puerto Rico y Wanda. Miércoles 8: Básquetbol. 22.00 hs. Tokio vs San Martín de Curuzú Cuatiá, en Posadas por la Liga Federal. Jueves 9: Futsal. 20.00 hs. Quinta fecha del Mundial femenino, en Posadas y Oberá. Viernes 10: Futsal. 18.30 hs. Última fecha clasificatoria del Mundial femenino, en Posadas y Oberá. Sábado 11: Fútbol. 17.30 hs. Crucero del Norte vs Gimnasia y Tiro, por la 1° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Sábado 11: Futsal. 20.00 hs. Jornada final del Mundial femenino, en Montecarlo. Domingo 12: Básquetbol. 22.00 hs. Bartolomé Mitre vs San Martín de Curuzú Cuatiá, por la Liga Federal, en Posadas.