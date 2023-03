Despedida con victoria para “Las Hormigas”

Lunes 27: Básquetbol. 22.00 hs. Bartolomé Mitre vs Cultural de Santa Sylvina, por la Liga Federal, en Mitre. Martes 28: Básquetbol. 22.00 hs. Tokio vs Estudiantes de Formosa, por la Liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Sábado 1: Automovilismo. 10.00 hs. Entrenamientos y clasificación del Misionero de Pista, en el autódromo de Posadas. Sábado 1: Fútbol. 16.30 hs. Crucero del Norte vs Boca Unidos de Corrientes, por el Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Domingo 2: Automovilismo. 10.00 hs. Series y finales del Misionero de Pista, en el autódromo de Posadas. Domingo 2: Fútbol. 16.00 hs. 2° fecha del Provincial de la FeMiFu. Domingo 2: Básquetbol. 20.00 hs. Atenas vs OTC, por la Liga Nacional, en el «Carlos Cerutti» de Córdoba.