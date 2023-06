Liga Posadeña: Guaraní ganó con lo justo y sigue arriba

Lunes 29: Básquetbol. 22.00 hs. Centro Bancario vs Tokio, juego 1 Interconferencias Liga Federal, en Gualeguay. Martes 30: Fútbol. 16.00 hs. Crucero vs Garupá Fútbol Club y Deportivo Corpus vs Sporting, por el Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña. Miércoles 31: Fútbol. 13.30 hs. Estudiantes vs Argentinos Juniors (Ascenso) y a las 16.00 hs. El Brete vs. Jorge Gibson Brown, por el Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña, en El Brete. Viernes 2: Básquetbol. 22.00 hs. Tokio vs Centro Bancario Gualeguay, juego 2 Interconferencias de la Liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Sábado 3: Fútbol. 16.00 hs. La Picada vs. Bartolomé Mitre, en La Picada, por el Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña.