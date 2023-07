En Rocamora hubo lluvia de goles y clasificación a semis

Miércoles 19: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre (2) vs Crucero del Norte (2) y Deportivo Corpus (0) vs Brown (1), revanchas cuartos de final del Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña. Jueves 20: Fútbol. 15.30 hs. Atlético Posadas (1) vs 1° de Mayo (1), revancha cuartos de final del Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña. Sábado 22: Fútbol. 15.30 hs. Crucero del Norte vs Boca Unidos, por la 22° fecha del Federal A, en el «Andrés Gaucurarí».