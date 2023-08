La dirigencia de Sarmiento le dio una vida más a Godoy

Lunes 31: Básquetbol. 21.30 hs. CAPRI con Tokio Mayores, en CAPRI y Bartolomé Mitre ante Tokio Juveniles, en Mitre, partido de ida por las semifinales del Apertura de la APBB. Miércoles 2: Fútbol. 15.00 hs. Crucero del Norte vs 9 de Julio de Rafaela, por la 24° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Jueves 3: Fútbol. 15.30 hs. Atlético Posadas (1) vs Brown (0) y Bartolomé Mitre (0) vs Candelaria (0), partidos de vuelta por las semifinales del Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña. Domingo 6: Fútbol. 15.30 hs. Central Norte vs Crucero del Norte, por la 25° fecha del Federal A, en el estadio «Padre Martearena» de Salta.