Se programó la 9° fecha del Ascenso Unificado

Lunes 14: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio Mayores (1) vs CAPRI (1), tercer juego semifinal torneo Apertura de la APBB, en el «Jorge R. Yamaguchi». Sábado 19: Karting. 10.00 hs. Entrenamientos y clasificaciones de la 5° fecha del Misionero de Karting, en Oberá. Sábado 19: Fútbol. 15.30 hs. La Canterita vs Argentinos Juniors; Villa Cabello vs Garupaense y Santa Ana vs Deportivo Roca, por la 9° fecha del Ascenso Unificado. Sábado 19: Fútbol. 16.00 hs. Crucero del Norte vs Sarmiento de Resistencia, por la 26° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Sábado 19: Fútbol. 18.00 hs. Nacional vs Bartolomé Mitre, semifinales Provincial de la FeMiFu, en la Villa Olímpica de Puerto Piray. Domingo 20: Karting. 10.00 hs. Series y finales del Misionero de Karting, en Oberá.