Handball: Se le escapó el ascenso a Gimnasia

Lunes 6: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre vs Jorge Gibson Brown e Itapúa vs 2 de Abril, por el Clausura de la APBB. Martes 7: Fútbol. 16.00 hs. Jorge Gibson Brown vs El Brete por la 1° fecha del Clausura de la Liga Posadeña. Martes 7: Básquetbol. 20.15 hs. Luz y Fuerza vs CAPRI, primera semifinal de la Liga Provincial A femenina, en el microestadio del colegio Inmaculada Concepción.