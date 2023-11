Otros seis misioneros al fútbol de AFA

Lunes 13: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio Amarillo vs Itapúa Tenis Club, por el Clausura posadeño, en Tokio. Martes 14: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs CAPRI por el Pre Federal, en el estadio «Luis Augusto Derna». Miércoles 15: Básquetbol. 22.00 hs. Olímpico vs OTC, por la Liga Nacional, en La Banda. Viernes 17: Básquetbol. 21.30 hs. Quimsa vs OTC, por la Liga Nacional, en Santiago del Estero.