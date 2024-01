El torneo Clausura tiene nombre y apellido: Guaraní Antonio Franco. Los pibes de la Franja jugaron un partidazo en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y golearon a Brown en la definición del certamen de la Liga Posadeña. Fue 3-1 para el conjunto más ganador de la historia del fútbol capitalino, que ahora tiene 38 estrellas. La primera clara fue para la Franja. Lucas Velázquez le metió un pase preciso a Axel Silva quien desbordó y mandó el centro, pero Nicolás Golomba no llegó a darle dirección. Germán Mendoza se había pasado, pero llegó a meter un cachetazo para salvar a Brown. Guaraní empezó a manejar la pelota, a recuperar rápido y a jugar más tiempo en campo rival. A los 12’, Vallejos recuperó y tocó para Dutto, quien tras un enganche descargó para Horrisberger. El lateral mandó un centro pasado y por detrás de todos apareció Axel Silva para, con un gran frentazo, marcar el 1-0. Todavía ninguno se había acomodado y la Franja pegó de nuevo. Sebastián Silva lo habilitó a Dutto, quien no dudó. El joven mediocampista dejó correr la pelota unos metros y con el empeine la clavó en un ángulo. Golazo del dueño de casa para el 2-0. Maxi Dutto apunta para clavarla en el ángulo con un gran remate. Foto: Dennis Prieto Brown se vio superado, porque Guaraní encontró en Julián Vera, Dutto y Velázquez la manija futbolística que necesitaba. Rodrigo Aria, una de las figuras del Verdirrojo en la Liga Posadeña y el Regional, no se bancó que Lucas Vera lo dejara tirado en el piso tras una salida y le tiró un codazo, Cortinez no dudó y expulsó al mediocampista de Brown. Los pibes de la Franja contagiaron con su fútbol y la hinchada se lo retribuyó con un doble mensaje. Primero el reconocimiento por su buen juego, pero además también una recriminación para el plantel del Regional, que incorporó muchos nombres y se despidió rápido. Los de Villa Urquiza intentaron como pudieron. Con algunos remates aislados y con faltas cerca del área, pero Guaraní dominó gran parte de la primera etapa con la pelota contra el piso. La llevó de un lado al otro y si la diferencia no fue mayor, fue porque no estuvo fino en los últimos metros. Pero antes del final de la primera etapa llegó el tercero. La jugada arrancó de izquierda a derecha y Axel Silva mandó el centro para Golomba. El 9 cabeceó, pero entre Mendoza y el palo le ahogaron el grito. El rebote le quedó de nuevo a Golomba, quien no dudó y con un remate fuerte puso el 3-0. En el complemento la Franja bajó la intensidad, pero no el dominio de la pelota. A Brown sólo le quedó resto para tirar pocos pelotazos sobre el área de Markovics, pero todos sin un destinatario claro. Por su parte, Guaraní siguió con la misma premisa: mover la pelota y aprovechar el hombre de más. Axel Silva y Velázquez tuvieron la pelota más tiempo y buscaron a Golomba y Dutto para la puntada final, aunque sin el mismo ímpetu que durante los primeros 45’. Para el final solamente quedó tiempo para el descuento de Brown. Tras una serie de rebotes en el área, Emanuel Báez se dio media vuelta y la puso contra un palo para poner el definitivo 3-1. Guaraní festejó en casa y con su gente y los hinchas brindarán esta noche por un 2024 mejor que el 2023. La pregunta que quedó flotando en el aire fue ¿por qué no los pibes en el Regional? Con los resultados puestos, todo es más sencillo, pero la pregunta igual fue válida, porque los más chicos estuvieron a la altura y la Franja gritó campeón en casa. Fuente: Diego Vain, El Territorio.