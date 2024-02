El futsal FIFA aparece como una alternativa en Posadas

Ernesto Emilio “Lumpy” Silvester (66) nació en Eldorado, donde estaba muy vinculado al hockey, sin pensar que tras su incursión en los medios de comunicación su pasión podría dar un giro hacia el automovilismo. Finalmente es lo que ocurrió. En 1982 vino a trabajar a Canal 12 de Posadas y, en 1983 un amigo lo llevó a una carrera “a pesar que no me gustaba”. Contó que cuando cumplían los turnos de los fines de semana, iban a realizar las coberturas de los partidos de hockey pero que, un día, Ceferino Velázquez lo invitó a una carrera. “Vamos a ver a veinte locos corriendo alrededor de un trazado”, dijo, contestando a la invitación, a lo que su colega insistió: “‘Vamos a cubrir una serie nomás’. Y fuimos. Sucedió en 1983 y a partir de ese momento me aferré al automovilismo. Me gustó tanto que dejé el hockey y me metí de lleno en esta disciplina”, confesó, quien en un primer momento se desempeñó como camarógrafo para “De la tribuna” y para “Teledeporte”, de Pablo Sperling, de Jardín América, que realizaba las coberturas de deporte motor.