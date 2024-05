Posadas vivió una jornada hípica con el río Paraná de testigo

Martes 30: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs Olímnpico de La Banda, por la Liga Nacional, en el «Luis Augusto Derna». Miércoles 1: Fútbol. 16.00 hs. Sporting vs Bartolomé Mitre, por la 4° fecha del Provincial de la FeMiFu, en Santo Pipó. Miércoles 1: Básquetbol. 21.00 hs. Hércules vs Tokio, por la 13° fecha de la Liga Federal, en Charata, Chaco. Jueves 2: Fútbol. 16.00 hs. Candelaria vs Jorge Gibson Brown, por la 4° fecha del Apertura de la Liga Posadeña, en Candelaria. Jueves 2: Básquetbol. 21.30 hs. Hindú Club vs Tokio, por la 14° y última fecha de la fase regular de la Liga Federal, en Resistencia.