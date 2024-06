Bartolomé Mitre eliminó a CAPRI

Lunes 3: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre vs Luz y Fuerza y CAPRI vs Brown Verde, por la 3° fecha del Apertura de la APBB. Martes 4: Fútbol. 15.30 hs. Guaraní Antonio Franco vs Andrés Guacurarí, por la 6° fecha del Apertura «Carlos Rueda» de la Liga Posadeña, en Villa Sarita. Miércoles 5: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre vs La Picada; Santa Ana vs Deportivo Corpus y Crucero del Norte vs Garupá Fútbol Club, por el Apertura «Carlos Rueda» de la Liga Posadeña de Fútbol.