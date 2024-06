CAPRI se sacó la espina de local y venció a San Patricio

Lunes 10: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio vs Almafuerte de Las Varillas, tercer juego definitorio por la Liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Martes 11: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre vs La Picada, por la fecha 6 del Apertura «Carlos Rueda», en Crucero. Miércoles 12: Fútbol. 15.30 hs. Deportivo Corpus vs Colectiveros, por la fecha 5, en Corpus y Crucero del Norte vs Santa, por la fecha 8 del Apertura «Carlos Rueda», en Crucero.