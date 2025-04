Augsburger y el español Cardona no pudieron con los N°1 del mundo

Lunes 7: Básquetbol. 21.00 hs. Bartolomé Mitre vs Hindú Club (Resistencia) y a las 22, San Martín vs CAPRI, por la Liga Federal. Martes 8: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio vs Sarmiento de Formosa, en el «Jorge R. Yamaguchi», por la Liga Federal. Martes 8: Básquetbol. 21.30 hs. Boca Juniors vs OTC, por la Liga Nacional, en La Bombonerita. Miércoles 9: Fútbol. 16.00 hs. Bartolomé Mitre vs Jorge Gibson Brown, por el Apertura posadeño, en el estadio «Tito Cucchiaroni». Jueves 10: Básquetbol. 21.30 hs. San Lorenzo vs OTC, por la Liga Nacional, en el microestadio de San Lorenzo. Sábado 12: Fútbol. 17.00 hs. Crucero del Norte vs Juventud Antoniana, por el Federal A, en el «Andrés Guacurarí».