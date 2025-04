Misionero de ciclismo de montaña

Merecer, mereció, pero el fútbol no se trata de merecer solamente. Mitre fue más que su rival, fue más que el gran candidato de este torneo Federal A. Fue un poco más que Atlético Rafaela, pero se quedó en eso, en los intentos. La Crema, con muy poco, se llevó de Misiones tres puntos de oro gracias al 1-0 sobre la hora en su camino para regresar a la Primera Nacional. Ahora manda en la zona D. Mitre, por su parte, debería tener algunos puntos más en la tabla de posiciones, pero los últimos metros, el gol, sigue siendo un problema y por eso lleva cuatro encuentros sin triunfos, luego de un arranque perfecto en el torneo Federal A. El dueño de casa arrancó mejor, con más juego. Sin Leonardo Morales en la mitad de la cancha, el que trató de darle fútbol al Auriazul fue Lucas Caballero. Atlético Rafaela anuló el lateral derecho de Mitre y por eso fue clave Gonzalo Melgarejo, quien se movió por todo el frente de ataque, pero eligió la izquierda para tratar de lastimar. Más allá de las buenas intenciones, a los misioneros les faltó algo distinto en los últimos metros para desacomodar a una defensa que siempre estuvo bien plantada y que no se complicó a la hora de rechazar. Con nombres como los de Lucas Albertengo -ex Independiente- y Facundo Afranchino -ex River- en la previa se podría haber pensado que iba a ser Rafaela el que tomaría la posta, el que se haría dueño de la pelota y el que impondría condiciones en la tierra colorada. Nada de eso sucedió. Sin el fútbol de los primeros partidos, pero con la necesidad de quedarse con los tres puntos y volver al triunfo, Mitre fue. A veces con mejores sociedades como la de Melgarejo y Jorge Velazco por izquierda, a veces con alguna jugada individual de Sarza o de Iván Esquivel por la derecha. Lo que sí le costó a los dirigidos por Miguel Salinas fue abrir la zaga de centrales rafaelina, que en todo momento supieron anular a Cristian Estigarribia y a Ignacio Valsangiácomo, quienes entraron poco en contacto con la pelota. Para el segundo tiempo, los santafesinos cambiaron la actitud. Facundo Solona tuvo más espacios en la mitad de la cancha y generó juego, aunque Richard Rodríguez y Elías Medeiro pudieron dejar sin respuestas a Albertengo y luego a Alfano cuando le tocó ingresar. En esa dinámica, siempre fue el dueño de casa el que buscó el arco de Emanuel Bilbao, quien desde muy temprano hizo tiempo para tratar de que no se juegue tanto. Pero con intentos, solamente, no alcanza. Quizás en el análisis general, Mitre haya sido un poco más, pero Rafaela armó un equipo para volver a la Primera Nacional y si bien está claro que la categoría le cuesta o que le costó el inicio del torneo, la Crema tiene un plus. La diferencia estuvo en el banco de suplentes. Pico Salinas buscó darle otro aire al ataque de Mitre pero no lo logró. Por su parte, Iván Juárez también modificó nombres arriba y le dio resultado. Tadeo Marchiori apareció por el medio del área a los 37’ del complemento y tras un desvío a la salida de un córner para tocarla delante de Guillermo Bachke y dejar sin respuestas al arquero del Auriazul. El gol fue muy festejado por los de Santa Fe, porque el premio fue muy grande. Atlético Rafaela supo pasar los sofocones, los centros de un Mitre que, a medida que se consumía el tiempo, tuvo menos ideas para llegar al área rival. La Crema llegó al gol en una jugada de pelota parada. Foto: Natalia Guerrero La bronca para los locales fue más grande porque intentaron, pero no pudieron y ahora acumular cuatro encuentros sin triunfos en el Federal A. Accidente y rápida respuesta Cuando restaban pocos minutos para el final del encuentro en el estadio Tito Cucchiaroni, el lateral Matías Martínez disputó la pelota con Jorge Velazco y, para sacarla de la cancha, metió un pelotazo que impactó en la reportera gráfica Natalia Guerrero, la autora de las fotos de esta crónica. La pelota pegó en la cámara de Guerrero y le produjo un corte profundo, por lo que debió ser trasladada al hospital Favaloro, donde le realizaron seis puntos de sutura. Gracias al rápido accionar de los médicos de Mitre y Atlético de Rafaela pudieron contener el sangrado para que la reportera fuera trasladada. El encuentro fue de paridad absoluto, pero Atlético estuvo certero. Foto: Natalia Guerrero También hay que valorar la predisposición en todo momento de la prensa de Mitre, sobre todo de Alejandra Neufeld, quien acompañó a Guerrero al hospital Favaloro, y del presidente de Mitre, Sebastián Macias, quien se puso a disposición en todo momento. Por su parte y luego de haber sido informado sobre la situación de salud de Guerrero, el defensor Matías Martínez pidió disculpas (al igual que al final del encuentro), al igual que el capitán de Atlético Rafaela, Lucas Albertengo. Algunas postales de otro partido para enmarcarlo en Rocamora. Foto: Natalia Guerrero Fuente: Diego Vain, El Territorio.