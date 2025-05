El sábado jugarán Crucero-Guaraní

Lunes 28: Básquetbol. 21.00 hs. Bartolomé Mitre vs San Martín de Curuzú Cuatiá, por la Liga Federal. Martes 29: Fútbol. 16.00 hs. Tigre vs La Canterita, por la 2° fecha del Apertura de la Liga Posadeña. Miércoles 30: Fútbol. 16.00 hs. Atlético Posadas vs Guaraní Antonio Franco, en el Pasaje Labat y 16.30 hs. Bartolomé Mitre vs Jorge Gibson Brown, en el «Tito Cucchiaroni», por el Apertura de la Liga Posadeña. Domingo 4: Fútbol. 15.45 hs. Sol de América vs Bartolomé Mitre y a las 16.00 hs. Crucero del Norte vs san Martín de Formosa, por el Federal A. Domingo 4: Básquetbol. 20.00 hs. OTC vs Peñarol de Mar del Plata, por la Liga Nacional, en el estadio «Luis Augusto Derna».