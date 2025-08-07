CURNE y Taragüy lideran el Regional

El torneo Regional de Rugby del Nordeste cerró de forma completa su 10ª fecha. CURNE goleó a Aranduroga en Corrientes y lidera en soledad la zona A, mientras que en la zona B, Taragüy cayó en Paraguay, pero aun así se mantiene como el puntero del grupo.
Lo más destacado ocurrió en Resistencia, donde Regatas le ganó 36 a 22 a Sixty en la Isla y se ubica tercero en la zona A, a solo cuatro unidades de las «Cebras», que suman 24 puntos.
En la próxima fecha, los dirigidos por Fogliatti visitarán a Aranduroga en Corrientes, mientras que Sixty RC hará lo propio ante CAPRI de Posadas, Taragüy vs. Aguará, CURNE vs. San José y San Patricio vs. CURDA completan la jornada del campeonato más importante del rugby del NEA.
Resultados
Regatas Resistencia 36 – Sixty RC 22
Aranduroga 7 – CURNE 66
San José 29 – Taragüy 22
CURDA 52 – CAPRI 17
Aguará 7 – San Patricio 33
Posiciones
Zona A: CURNE 45, Aranduroga 24, Regatas 20, Sixty 15 y CAPRI 5
Zona B: Taragüy 35, CURDA 24, San José 21, San Patricio 21 y Aguará 8
Próxima fecha
Taragüy vs. Aguará
CURNE vs. San José
Aranduroga vs. Regatas Resistencia
CAPRI vs. Sixty RC
San Patricio vs. CURDA
Fuente: Entretiempo.
