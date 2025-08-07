Se cierra la primera fase del Provincial

Se cierra la primera fase del Provincial

El fin de semana se completará la primera etapa del Provincial organizado por la FeMiFu, cuyo campeón obtendrá una plaza para el Regional Federal Amateur 2026.
En Posadas, dos de los clasificados jugarán como local: Jorge Gibson Brown recibirá el sábado a las 16 al segundo de la zona 1, Tuyutí, que también logró el mismo objetivo y el domingo lo hará Guaraní Antonio Franco, que con un equipo alternativo será local en Villa Sarita ante Olimpia/San Antonio de Oberá.
El domingo, La Canterita, otro de los que avanzó de ronda, será visitante en Santa Rita frente a River Plate mientras que Atlético Posadas, ya eliminado, se presentará el mismo día en El Soberbio ante Libertad y 1° de Mayo, que aún mantiene chances, visitará a Rosamonte, en Apóstoles.

Ya con 10 clasificados y solo seis lugares disponibles, este domingo habrá duelos imperdibles por un lugar en octavos de final.

Vale recordar que clasifican los dos primeros de cada zona (seis zonas) y los cuatro mejores terceros (dos de la Región Sur y dos de la Región Norte).

Tras tener a los 16 clasificados a octavos de final, el sorteo de los cruces se llevará a cabo en Capioví y las series serán de ida y vuelta en fines de semana consecutivos, para permitir la continuidad de los torneos de liga.

Las posiciones
Se cierra la primera fase del Provincial

Puede ser una imagen de texto que dice "FE. E.MI.FU I.FU AROENTINA HOEMTINA TORNEO PROVINCIAL 2025 PROGRAMACIÓN FECHA 6 C.D.J.GB ZONA1 16 16HS HS SÁBADO 9/8- POSADAS BROWN Vs TUYUTI WyW 15.30 DOMINGO 10/8 EL SOBERBIO LIBERTAD Vs A. POSADAS ZONA 2 15.30 DOMINGO 10/8 POSADAS GUARANI Vs OLIMPIA 15.30 DOMINGO 10/8 APÓSTOLES ROSAMONTE Vs 1 DE MAYO ZONA 3 15.30 limbo DOMINGO 10/8 JARDİN AMÉRICA τιΜΒό vs EL SOBERBIO 15.30 CRSR RIVER (SR) Vs LA CANTERA DOMINGO 10/8 SANTA RITA"

Puede ser una imagen de texto que dice "FE.MI.FU ARDENENA TORNEO PROVINCIAL 2025 FECHA 6 PROGRAMACIÓN ZONA4 15.30 DOMINGO 10/8 GARUHAPÉ A. GARUHAPE Vs EX A. 185 EXA18 15.30 DOMINGO 10/8 COLONIA LIEBIG SOL DE MAYO Vs JARDİN AMERICA ZONA 5 5 9 DE JULIO Vs ATTI ATTY™ 17.30 2 DOMINGO 10/8 PUERTO IGUAZÚ LUZ Y FUERZA VS ARGENTINO eP ZONA 6 15.30 DOMINGO 10/8 PUERTO IGUAZÚ 8 DE MAYO Vs NACIONAL CSDN 15.30 DOMINGO 10/8 WANDA S. .MARTIN vs C. .IGUAZU"

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/08/07/se-cierra-la-primera-fase-del-provincial/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.