Se cierra la primera fase del Provincial

El fin de semana se completará la primera etapa del Provincial organizado por la FeMiFu, cuyo campeón obtendrá una plaza para el Regional Federal Amateur 2026.
En Posadas, dos de los clasificados jugarán como local: Jorge Gibson Brown recibirá el sábado a las 16 al segundo de la zona 1, Tuyutí, que también logró el mismo objetivo y el domingo lo hará Guaraní Antonio Franco, que con un equipo alternativo será local en Villa Sarita ante Olimpia/San Antonio de Oberá.
El domingo, La Canterita, otro de los que avanzó de ronda, será visitante en Santa Rita frente a River Plate mientras que Atlético Posadas, ya eliminado, se presentará el mismo día en El Soberbio ante Libertad y 1° de Mayo, que aún mantiene chances, visitará a Rosamonte, en Apóstoles.
Ya con 10 clasificados y solo seis lugares disponibles, este domingo habrá duelos imperdibles por un lugar en octavos de final.
Vale recordar que clasifican los dos primeros de cada zona (seis zonas) y los cuatro mejores terceros (dos de la Región Sur y dos de la Región Norte).
Tras tener a los 16 clasificados a octavos de final, el sorteo de los cruces se llevará a cabo en Capioví y las series serán de ida y vuelta en fines de semana consecutivos, para permitir la continuidad de los torneos de liga.
