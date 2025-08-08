El Apertura posadeño seguirá el lunes

El próximo lunes continuará el torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol, con la disputa de dos partidos.
Desde las 20.30, en el microestadio del colegio «La Inmaculada», jugarán Itapúa Tenis Club y Jorge Gibson Brown, en choque de derrotados en la fecha inicial mientras que una hora más tarde lo harán Villa Urquiza y Bartolomé Mitre, que debutará en el certamen, en el polideportivo «Finito Gehrmann».
Finalmente, 2 de Abril confirmó que no será parte del certamen, por lo que en deifnitiva serán 7 los conjuntos que tomarán parte.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
