Gimnasia cayó en cuartos de final

Gimnasia de Montecarlo quedó sin posibilidades de luchar por el ascenso, al caer anoche en cuartos de final del torneo Nacional C de handball que se disputa en Resistencia.
Perdió 28 a 27 ante Paracao (Paraná) y jugará por el quinto puesto ante un rival que surgirá de la Reclasificación.
El femenino de Luz y Fuerza cerrará este viernes el cuadrangular en busca también del quinto lugar, ante ETIEC (Mendoza).
El representante misionero masculino finalizó primero en la Zona C tras caer ante San Lorenzo de Russell por 33 a 30; para luego vencer a Asociación Balonmano Centenario por 24 a 16 y a Municipalidad de Vicente López por 27 a 25.
En la rama femenina, el representante misionero es Luz y Fuerza que finalizó tercero en la Zona B tras caer en la primera fecha ante SECLA por 32 a 29; luego venció Sportiva Asociación Civil por 30 a 22 y en la tercera perdió ante Club San Luis Handball por 26 a 23.
Las semifinales
Este viernes se jugarán las semifinales del certamen que se disputa en Resistencia, con la presencia de dos equipos de FeMeBal, además de representantes de Neuquén, Mendoza, Atlántica, Entre Ríos y Córdoba.
En la rama masculina, los cruces serán Centenario vs. Municipalidad de Tupungato y Paracao vs. Goethe. En la femenina, SECLA se medirá con Municipalidad de Alta Gracia, mientras que Río Grande enfrentará a ACHA.
Tras los ocho partidos de cuartos de final, la 16ª edición del Nacional de Clubes Adultos «C» entra en su etapa decisiva. Ocho equipos siguen en carrera por los títulos y los tres ascensos por rama al Nacional «B».
Seis de las quince afiliadas que participan en el torneo tendrán representación en las semifinales, que se disputarán mañana desde las 12:45 hasta las 18, en el Club Chaco For Ever.
Los partidos de semifinales se podrán seguir en vivo y en continuado a través del canal de YouTube de la CAH.
Fuente: Handball Argentina y Primera Edición.
