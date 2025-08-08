Misiones dice presente en el Nacional de San Juan

Con 64 equipos de todo el país en competencia, este jueves comenzó en San Juan la 35º edición del Torneo Nacional de Mami’s Hockey Mayores, una de las citas más importantes del calendario para esta categoría amateur que combina deporte, recreación y camaradería.
Entre las delegaciones participantes se encuentran cuatro equipos misioneros, entre ellos dos del club Centro de Cazadores de Posadas, Cazadoras Blanco y Centro Rojo, que ya se encuentran en tierras sanjuaninas para representar a la provincia.
El certamen se extenderá hasta el domingo 10 de agosto y tendrá como epicentro el Estadio Aldo Cantoni, aunque los partidos se desarrollarán en ocho escenarios distribuidos en distintos puntos de la ciudad, el Complejo Palomar de la Universidad Nacional de San Juan, UVT, Universitario, SC Alfiles (Punta de Rieles y calle Pellegrini), La Granja y Richet y Zapata.
Además de Misiones, hay representación de provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Río Negro y Buenos Aires, sumadas a los elencos locales.
Los grupos y el cronograma
Cazadoras Blanco forma parte de la Zona 14, junto a CAI Blanco (Neuquén), Sindicato Luz y Fuerza (Córdoba) y Sanidad (San Juan). Por su parte, Centro Rojo integra la Zona 13, junto a Cardenales RC Amarillo (Tucumán), Talleres Azul (Córdoba) y Amancay (San Juan).
El equipo Blanco debutará mañana a las 10.30 frente a Sanidad, luego jugará a las 12.45 contra CAI Blanco y cerrará su fase de grupos a las 15.45 ante Luz y Fuerza. Centro Rojo iniciará su camino a las 9 ante Amancay, enfrentará a Cardenales a las 11.15 y cerrará el día a las 14.15 frente a Talleres.
Fuente: El Territorio.
