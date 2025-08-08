Presentaron la gran definición

La gran final de la Liga Posadeña se disputará mañana sábado a las 15.30 en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», donde Huracán y Guaraní Antonio Franco abrirán el fuego en una serie programada a dos partidos.
En la previa del esperado cruce, la sede de la Liga Posadeña de Fútbol fue el punto de encuentro este jueves de directivos y jugadores, que comenzaron a vivir un partido siempre especial.
Marcelo Dei Castelli, presidente de la Liga, fue el anfitrión y compartió una conferencia junto a los presidentes de ambos clubes, Cristian Ríos (Huracán) y Gustavo Cardozo (Guaraní). También se sumaron a la presentación Santiago del Valle (Huracán) y Nicolás Vallejos (Guaraní), dos figuras que saltarán a la cancha en busca de la ansiada copa de campeón.
Ambos jugadores coincidieron en que será un desafío muy duro, en que cada equipo deberá explotar al máximo sus virtudes para ganar, en dos partidos que seguramente serán de tramites muy cerrados para definir al nuevo rey.
Aunque los dos partidos serán en Villa Sarita, en el primer juego Huracán oficiará de local, mientras que en la vuelta Guaraní será el anfitrión.
“Es muy bueno vivir este tipo de partidos. Habrá un dispositivo de seguridad especial, con muchos efectivos policiales, aunque confiamos en el buen comportamiento de las familias de ambos equipos y esperamos una verdadera fiesta deportiva”, expresó Marcelo Dei Castelli.
Por su parte, el presidente de Guaraní se mostró ilusionado con la posibilidad de una consagración, “lo que coronaría un gran trabajo realizado en estos meses” por esta nueva dirigencia.
En tanto, Cristian Ríos dejó en claro la motivación que genera este partido para la familia del Globo, ya que “hace tiempo Huracán no disputaba una final y está ante una gran oportunidad”.
Las entradas tendrán un costo de cinco mil pesos, mientras que menores y jubilados abonarán 2.500.
Fuente: prensa Liga Posadeña.
Comentarios recientes