Crucero más complicado que nunca

El Colectivero apenas igualó como local 1 a 1 en su partido de este sábado ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y sigue último en los promedios de la Reválida B del torneo Federal A, camino a un inexorable descenso…
Mario Sánchez, a los 29′ abrió la cuenta para la visita, igualando dos minutos más tarde Julián Vera para el Colectivero, que en la próxima fecha visitará a Ben Hr, en Rafaela.
El camino de Crucero del Norte estuvo trazado por malos resultados en la temporada. Recibió tantos golpes y con el empate 1-1 frente Gimnasia de Concepción del Uruguay quedó al borde del nocaut en el torneo Federal A de fútbol.
Sin exagerar, la situación del Colectivero está más complicada que antes, pues hace bastante que dejó de depender de sí mismo en el certamen federal y solamente se aferra a sus chances matemáticas para mantener la categoría.
Con esta paridad en el estadio «Andrés Guacurarí», Crucero alcanzó la alarmante cifra de 15 partidos sin ganar, una racha que podría ser de las peores de su historia. Y es preocupante porque para aspirar a mantener la categoría necesita muchos triunfos y a lo largo del certamen solo pudo ganar en dos ocasiones: Atlético de Rafaela y Juventud Antoniana.
El combinado de Adrián Álvarez intentó ser protagonista desde el inicio, pero le costó entrar en sintonía ante un rival que se fue soltando con el correr de los minutos y se encontró con la apertura del marcador antes de la media hora de juego.
A los 29 minutos, Javier Colli tapó un remate dentro del área chica a Nicolás Germanier y el defensor local Leonel Canzoniero la mandó al tiro de esquina. Tras el centro, Gonzalo Soto fue a buscar al primer palo, le erró el cabezazo, los defensores de Crucero pasaron de largo y en el centro del área apareció Mario Sánchez para empujar el balón al fondo de la red.
Aunque, los misioneros reaccionaron rápido y golpearon tres minutos después. Fue tras un veloz contragolpe conducido por Marcelo Olivera. Este la jugó para “Pinti” Álvarez, que encaró y metió centro por bajo al corazón del área para la llegada de Julián Vera, que solo tuvo que empujarla para el 1-1.
Un punto que sirve poco para un Crucero del Norte muy necesitado de victorias para seguir esperanzado en continuar en el Federal A de fútbol.
Fuente: Primera Edición.
