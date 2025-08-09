Federal A: Crucero recibe al Lobo entrerriano en un partido decisivo

Crucero del Norte tendrá esta tarde un partido muy complejo. Debe volver a ganar para engrosar su magro promedio y seguir con chances de mantener la categoría en el torneo Federal A.
A partir de las 15.30 y por la 4° fecha de la zona B de la Reválida, el Colectivero será local en Santa Inés ante Gimnasia (C. del Uruguay), uno de sus rivales directos en la lucha por seguir en la tercera categoría del fútbol argentino.
El partido se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV con los relatos de Beto Gómez.
El equipo que dirige Adrián Álvarez está último en la tabla de promedios y lejos de Gimnasia (C. del U.) y Defensores de Villa Ramallo y una derrota significaría quedar prácticamente condenado al descenso.
El Colectivero arrastra una pésima racha de 14 partidos sin ganar y hoy deberá romper ese mal andar para jugar la última parte de la Reválida con posibilidades de seguir en el torneo Federal A.
Fuente: El Territorio.
