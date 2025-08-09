Gran inicio del Nacional Sub-15

Posadas volvió a convertirse en epicentro del golf juvenil argentino con la llegada de los mejores exponentes de la categoría sub 15, que competirán en dos jornadas de 18 hoyos cada una.
Bajo un sol radiante y con una temperatura ideal para el juego, se llevó adelante ayer la jornada inicial del tercer Torneo Nacional de Menores en el Tacurú Social Club.
Desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía, los participantes realizaron el tradicional reconocimiento de cancha y sesiones de práctica, en las que ajustaron detalles técnicos y se familiarizaron con cada sector del recorrido.
La actividad reunió a golfistas varones y mujeres de hasta 15 años provenientes de distintas provincias, en una convocatoria que supera el centenar de jugadores con hándicap vigente. El certamen, que forma parte del Ranking Argentino de la categoría, continuará hoy y mañana con la disputa de los 36 hoyos oficiales, 18 por jornada, para después dar paso a la ceremonia de premiación prevista para mañana, cerca de las 15, en el salón principal.
Misiones contará con tres representantes: Matheo Vancsik, Emanuel Montoto y Agustina López Camblong, todos surgidos del Tacurú. Además, desde la Federación del Nordeste se suman unos 12 jugadores más, reforzando la presencia regional.
En damas, el ranking nacional es liderado por Guadalupe Martínez Pedrozo, escoltada por Morena Tesoniero y Delfina Douer. En caballeros, Franco Fernández Alberti llega como puntero tras su victoria en Sierra de la Ventana y su segundo puesto en Lincoln, seguido por Gino Cecchetto y Batista Gabioud.
El ambiente en Tacurú fue de camaradería y entusiasmo. Muchos de los jóvenes, acompañados por sus familias, aprovecharon el día para compartir momentos fuera de la cancha, intercambiar experiencias y reforzar vínculos con jugadores de otras provincias.
La organización destacó el excelente estado de la cancha, que luce impecable gracias al trabajo del personal del club. El recorrido presentó fairways bien definidos, greens rápidos y zonas de rough exigentes, condiciones que pondrán a prueba la precisión y la concentración de los participantes. El clima, según las previsiones, se mantendría estable, lo que permitiría desarrollar las rondas sin contratiempos.
Ubicado en las afueras de la capital misionera, Tacurú no solo es un escenario icónico para el golf regional, sino también un lugar cargado de historia. Allí, hace poco más de dos décadas, Emiliano Grillo jugó su primer Nacional sub 15 antes de convertirse en una de las máximas figuras del golf argentino y del PGA Tour.
La competencia, además de otorgar puntos clave para la temporada, es una vitrina para que jóvenes talentos den un paso adelante en su proyección deportiva.
La organización invita también a la comunidad a acercarse y disfrutar del mejor golf juvenil del país con entrada libre y gratuita. Además, como incentivo, el club ofrece un plan de clases sin costo para quienes deseen iniciarse en el deporte, sólo es necesario inscribirse en la secretaría para recibir una clase de iniciación a cargo de un profesor.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes