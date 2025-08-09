Nuevo triunfo de CAPRI en el Regional

Una sufrida, apretada y trabajada victoria alcanzó CAPRI, al superar por 29 a 26 a Sixty de Resistencia (Chaco) en el marco de la undécima fecha del Súper 10 del torneo Regional de Rugby del Nordeste.
De esta manera, el “Azzurro” consiguió su segundo triunfo en el certamen, aunque sigue sumergido en el fondo de las posiciones de la zona A.
Después de varias derrotas en forma consecutiva, el equipo dirigido por Claudio Cadena pudo volver a festejar una victoria, tal como lo había hecho ante Aguará de Formosa, también jugando como local en Villa Cabello.
La nota de la undécima fecha la dio San José de Paraguay, que ayer le ganó como visitante a CURNE en Resistencia por 34 a 24, dejando sin invicto al conjunto universitario en el certamen.
Por su parte, Taragüy no tuvo problemas y superó por un contundente 50 a 17 a Aguará de Formosa, al tiempo que Aranduroga se impuso 16-10 a Regatas Resistencia.
Fuente: Primera Edición.
