Seis misioneros listos para brillar en los Panamericanos Juniors

Desde este sábado y hasta el 23 de agosto, la capital paraguaya será sede de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior y Misiones estará representada por seis jóvenes atletas que buscarán dejar su huella en el continente.
La acción para la tierra colorada comenzará mañana, con la montecarlense Mara López, quien integrará el seleccionado argentino de handball femenino, vigente campeón en Cali 2021 y con el desafío de revalidar el oro y conseguir un boleto a Lima 2027.
El lunes será un día cargado, Paula Rivero debutará en squash, en individual, dobles mixto y en equipos. En tanto que las rugbiers Ruth Velázquez y Agustina Ibáñez saldrán a la cancha en el estreno del rugby 7 el sábado 16.
La agenda misionera continuará el 18 con Marcos González en vóley de playa, junto al neuquino Fausto Inostroza, y se cerrará el 20 con la luchadora Camila Amarilla, reciente medallista de bronce en el Panamericano U23 de México.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes