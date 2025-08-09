Sergio Feversani fue reelecto al frente de Oberá Tenis Club

Se realizó anteaoche la renovación de la comisión directiva del Oberá Tenis Club, donde Sergio Feversani fue reelecto presidente y afrontará su cuarto período de dos años. Como vicepresidenta asumió Luciana Nercolini.
«Los objetivos son tratar de seguir afianzando las formativas; apuntalar al femenino porque hay una brecha etaria muy grande entre la primera y las formativas; mejorar la infraestructura en aspectos puntuales, por ejemplo el ingreso por Berutti, y tratar de afianzar la plaza de Liga Nacional», mencionó Feversani sobre algunos de los objetivos fijados.
En la asamblea destacaron el orden institucional, la estabilidad financiera y económica, además el gran crecimiento de niños y niñas en las diferentes disciplinas.
Asimismo, se detallaron las obras edilicias que se concretaron, al tiempo que se precisaron ingresos y egresos económicos «que se encuentran equilibrados», ponderaron.
La nueva comisión directiva
Presidente: Sergio Feversani.
Vicepresidenta: Luciana Nercolini.
Secretario: Mariano Iturrieta.
Pro Secretaria: Cristina Nakatsuka.
Tesorera: Malena Fuks.
Pro Tesorero: Marcelo Mousquere.
Vocal Titular: Luis Monja.
Vocal Titular: Marcelo Gazzo.
Vocal Suplente: Gonzalo Mariano.
Vocal Suplente: Bernardo Ortiz.
Capitán General: Jorge Vellbach.
Comisión Fiscalizadora: Hugo Gross, Daniel Prestes y Dra. Gabriela Galarza.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes