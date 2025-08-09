Sergio Feversani fue reelecto al frente de Oberá Tenis Club

Sergio Feversani fue reelecto al frente de Oberá Tenis ClubSe realizó anteaoche la renovación de la comisión directiva del Oberá Tenis Club, donde Sergio Feversani fue reelecto presidente y afrontará su cuarto período de dos años. Como vicepresidenta asumió Luciana Nercolini.
«Los objetivos son tratar de seguir afianzando las formativas; apuntalar al femenino porque hay una brecha etaria muy grande entre la primera y las formativas; mejorar la infraestructura en aspectos puntuales, por ejemplo el ingreso por Berutti, y tratar de afianzar la plaza de Liga Nacional», mencionó Feversani sobre algunos de los objetivos fijados.

En la asamblea destacaron el orden institucional, la estabilidad financiera y económica, además el gran crecimiento de niños y niñas en las diferentes disciplinas.
Asimismo, se detallaron las obras edilicias que se concretaron, al tiempo que se precisaron ingresos y egresos económicos «que se encuentran equilibrados», ponderaron.

La nueva comisión directiva
Presidente: Sergio Feversani.
Vicepresidenta: Luciana Nercolini.
Secretario: Mariano Iturrieta.
Pro Secretaria: Cristina Nakatsuka.
Tesorera: Malena Fuks.
Pro Tesorero: Marcelo Mousquere.
Vocal Titular: Luis Monja.
Vocal Titular: Marcelo Gazzo.
Vocal Suplente: Gonzalo Mariano.
Vocal Suplente: Bernardo Ortiz.
Capitán General: Jorge Vellbach.
Comisión Fiscalizadora: Hugo Gross, Daniel Prestes y Dra. Gabriela Galarza.

