Yaguaretés se alista para afrontar la “Copa Frontera”

En el marco de una disciplina que va creciendo y sumando adeptos en nuestro medio, los días sábado 16 y domingo 17 de agosto se disputará en la capital provincial la “Copa Frontera” de sóftbol, con la participación de cuatro equipos.
De acuerdo a lo adelantado por los organizadores, ya confirmaron su asistencia los conjuntos correntinos Águilas y Japoneses Sóftbol Club, junto a Gigantes de Asunción (Paraguay) y el equipo anfitrión, Yaguaretés de Posadas.
Los encuentros se llevarán a cabo en la cancha emplazada en el Club de Educación, en lo que será el primer torneo deportivo de esta especialidad en nuestra ciudad, dentro de la divisional de mayores.
Es importante destacar que el equipo de Yaguaretés viene practicando desde hace un año, y su plantel está conformado por jugadores de origen venezolano, junto a los argentinos que se sumaron al proyecto con la firme intención de participar en los torneos nacionales que se realizarán próximamente en otras provincias.
Roster oficial
Yaguaretés ya tiene listo su roster oficial con el que afrontará la Copa Frontera, junto a los mencionados equipos de Corrientes y Paraguay. El representante misionero estará conformado por 25 jugadores, entre infielders, outfielders y pitchers, que vienen entrenándose desde hace un año con miras a su participación en diferentes competencias.
De acuerdo al programa, el sábado 16 a las 9 está prevista una exhibición de Tucanes, el equipo infantil de sóftbol que practica en el Club de Educación. Mientras, desde las 10 se enfrentarán Yaguaretés vs. Águilas, a las 12 lo harán Gigantes y Japoneses, desde las 14 se cruzarán Yaguaretés y Gigantes y, a las 16, cerrará el programa sabatino el duelo entre Japoneses y Águilas. En tanto, el domingo los partidos serán Yaguaretés vs. Japoneses (10) y Águilas vs. Gigantes (12).
Fuente: Primera Edición.
