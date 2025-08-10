Abre la agenda misionera en Paraguay

Los Juegos Panamericanos Junior ya se viven a pleno en Asunción, Paraguay. Anoche se encendió la llama con la ceremonia inaugural de un evento que se extenderá oficialmente desde hoy y hasta el próximo 23 de agosto.
El evento multideportivo reúne a atletas de 12 a 22 años de los 41 comités olímpicos nacionales miembros de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) totalizando 28 deportes y 43 disciplinas de las más vistosas. Además, como la edición anterior, entregará algunos boletos para los Juegos Panamericanos, esta vez del 2027.
Aunque sin dudas que los Juegos Panamericanos Junior se enmarcan como la piedra fundacional de la preparación de los deportistas para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (2026) y el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.
En esta oportunidad Misiones se hace presente con seis representantes: Paula Rivero (squash), Marcos González (beach vóley), Camila Amarilla (lucha), Mara López (handball), Agustina Ibáñez y Ruth Velázquez (ambas en rugby femenino).
Y la primera en saltar a la pista será la montecarlense Mara con el equipo argentino de handball. Será esta mañana, desde las 11.30, cuando Argentina se mida con Cuba por el grupo A. Precisamente la selección defiende el oro por lo que buscarán estar en las finales, aunque para lograrlo deberá sortear la primera fase que comparten además con Brasil y México.
“Estos Juegos son mi primer objetivo del año. Tenemos que enfocarnos en el torneo y medir nuestro presente contra equipos con mucho nivel”, dijo Mara en la previa.
Mañana, en tanto, llegará el turno de la posadeña Rivero en el squash categoría individual; aunque más adelante también lo hará en doble mixto y por equipo (competirá hasta el 16 de agosto). Su pareja será el marplatense Segundo Portabales.
El rugby 7 femenino tendrá acción precisamente el 16 de agosto. En el combinado de las mini Yaguaretés estarán Ibáñez y Velázquez, dos pilares de las concentraciones que se hacen habitualmente en Casa Puma.
Finalmente la joyita Marcos González debutará en el beach el 18 haciendo dupla con el neuquino Fausto Inostroza, y la luchadora Camila Amarilla saldrá al tatami guaraní entre el 20 y 22 de agosto.
Fuente: El Territorio.
